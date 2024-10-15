Nvidia hisseleri rekor tazeledi: Piyasa değeri 3,4 trilyon dolara ulaştı

Nvidia, teknoloji dünyasında önemli bir başarıya daha imza attı. Şirketin hisseleri Nasdaq Bileşik Endeksi'nin yüzde 0,9 yükseldiği günü yüzde 2,4 artışla 138,07 dolardan kapattı ve yeni bir rekor kırdı. Nvidia'nın piyasa değeri ise 3,4 trilyon dolara ulaştı.

Şirketin önceki rekor kapanışı, 135,58 dolar ile 18 Haziran'da gerçekleşmişti. O tarihte, Nvidia'nın hisse bölünmesi sonrası hisseleri gün içinde 140,76 dolara kadar çıkmıştı.

Nvidia'nın hisseleri, yapay zeka ve gelişmiş yarı iletken teknolojisine olan talebin artmasıyla birlikte bu yıl yüzde 179 yükseldi. Aynı dönemde, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla yüzde 23 yükseliş gösterdi. Nvidia hisseleri ise sadece bu ay yüzde 14 artış kaydetti.

Melius analisti Ben Reitzes, Pazartesi günü yaptığı değerlendirmede Nvidia hisseleri için "al" tavsiyesini yenileyerek, 165 dolarlık fiyat hedefinin hâlâ muhafazakar olduğunu belirtti.

Reitzes, Nvidia'nın uzun vadede rekabet avantajını koruyacağını ve inanılmaz derecede üretken bir şirket olduğunu vurguladı.

Ayrıca, çalışan başına gelirde Nvidia’nın diğer teknoloji devlerinden daha önde olduğu, bu nedenle yatırımcıların ilgisinin artmaya devam edeceği ifade edildi.