Nvidia kesenin ağzını açtı: Yapay zeka için 12,9 milyar dolarlık dev satın alma

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Çip devi Nvidia, açık kaynaklı yapay zeka platformu Hugging Face'i satın almak için kesin anlaşma imzaladı. Anlaşmanın değeri 12,93 milyar dolar olarak açıklandı. Bu anlaşmayla şirket, donanım ve yapay zeka altyapısındaki gücünü milyonlarca geliştirici ve araştırmacının kullandığı Hugging Face ekosistemiyle bir araya getirecek.

18 milyondan fazla geliştirici, araştırmacı ve içerik üreticisinin yer aldığı geniş bir topluluğa sahip olan Hugging Face, halihazırda 200 binden fazla kuruluşun açık kaynaklı ve kurumsal yapay zeka çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Hugging Face üzerinde 3 milyondan fazla yapay zeka modeli, 500 binden fazla veri seti ve 1 milyondan fazla uygulama bulunuyor.

Hugging Face bağımsız yapısını koruyacak

Satın almanın ardından Hugging Face'in açık yapısının nasıl etkileneceği de gündeme gelirken Nvidia CEO'su Jensen Huang, platformun mevcut markasıyla faaliyet göstermeye ve açık, çoklu bulut yapısını korumaya devam edeceğini belirtti.

Geliştiriciler kullandıkları yapay zeka çerçevelerini, bulut sağlayıcılarını, çıkarım motorlarını ve donanımları seçmekte serbest olacak. Hugging Face üzerinde geliştirme yapmak veya uygulama çalıştırmak için Nvidia altyapısını kullanma zorunluluğu da olmayacak.

Huang, yapay zekanın insanların birlikte geliştirme yapabildiği ortamlarda daha hızlı ilerlediğini belirterek Nvidia'nın altyapı, mühendislik ve küresel erişim gücüyle Hugging Face'in güvenilirlik, güvenlik, model değerlendirme ve dağıtım kapasitesini büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Nvidia'nın Hugging Face'teki ağırlığı artacak

İki şirket arasındaki işbirliği satın alma öncesine dayanırken Nvidia, Hugging Face'e bugüne kadar 500'den fazla açık ağırlıklı model ve 250 veri seti sağladı. Satın almayla birlikte tarafların açık ağırlıklı yapay zeka modellerindeki işbirliğinin daha da genişlemesi bekleniyor. Bu yaklaşımın yapay zeka teknolojilerine erişimi kolaylaştırması ve şirketlerin kendi yapay zeka uygulamalarını geliştirmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Hugging Face'in kurucu ortakları Clem Delangue, Julien Chaumond ve Thomas Wolf da görevlerini sürdürecek. Kurucular, mevcut ekipleriyle birlikte platformun küresel ölçekte büyümesine liderlik etmeye devam edecek.