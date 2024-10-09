Nvidia ve Apple’ın yonga üreticisi TSMC’den beklenenden yüksek gelir artışı

Nvidia Corp. ve Apple Inc. gibi teknoloji devlerine yonga üreten Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Eylül ayında sona eren üç aylık dönemde güçlü bir gelir artışı kaydetti. Şirket, yapay zeka donanım harcamalarındaki azalmaya dair endişelere rağmen, piyasa beklentilerini aşmayı başardı.

TSMC, çeyrek dönemde 759,7 milyar NT$ (yaklaşık 23,6 milyar $) satış gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu rakam, analistlerin 748 milyar NT$ olan ortalama gelir tahmininin üzerine çıktı ve yıllık bazda %39’luk bir artışa işaret etti. Şirket, bu dönemde elde ettiği sonuçlarla yapay zeka harcamalarının azalmaya başladığı yönündeki endişeleri giderdi.

TSMC, mali sonuçlarının tam detaylarını Perşembe günü açıklayacak.