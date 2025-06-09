Teknolojiİngiltere’nin finans düzenleyicisi İngiltere Finansal Yürütme Kurumu (FCA) ABD’li çip üreticisi Nvidia ile Supercharged Sandbox adında yeni bir iş birliği başlattığını duyurdu.

Bu işbirliği kapsamında bankaların yapay zekayı güvenli bir şekilde denemelerinin amaçlandığı belirtildi.

FCA, Supercharged Sandbox'ın bankaların inovasyonunu hızlandırmak için daha iyi verilere, teknik uzmanlığa ve düzenleyici desteğe erişim sağlayacağını söyledi.

FCA tarafından yapılan basın açıklamasında, ekim ayından itibaren İngiltere'deki finansal kurumların Nvidia'nın hızlandırılmış bilgi işlem ve AI Kurumsal Yazılım ürünlerini kullanarak yapay zeka denemeleri yapmalarına izin verileceği belirtildi.

Deneme aşamasındaki bankalar için tasarlandı

Bu girişimin yapay zeka ile “keşif ve deneme aşamasındaki” bankalar için tasarlandığını belirten FCA, yapay zeka gelişiminde daha ileride olan bankalar için ayrı bir canlı test hizmetinin mevcut olduğunu da kaydetti.

FCA'nın veri, istihbarat ve bilgi sorumlusu Jessica Rusu yaptığı açıklamada, "Bu işbirliği, yapay zeka fikirlerini test etmek isteyen ancak bunu yapacak kapasiteye sahip olmayanlara yardımcı olacak. Firmaların, ekonomik büyümeyi desteklerken, piyasalarımıza ve tüketicilerimize fayda sağlamak için yapay zekadan yararlanmalarına yardımcı olacağız" dedi.

Bankalar dolandırıcılık nedeniyle çekimserdi

FCA'nın bu girşimi gizlilik ve dolandırıcılıkla ilgili riskler konusunda endişeler yaşan bankalar için önemli bir adım olarak görülüyor.

Bankalar, gizlilik ve dolandırıcılık endişeleri nedeniyle yapay zeka araçları kullanmakta çekimser davranıyordu.