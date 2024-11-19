OAC'ın 11 yıllık elmas ambargosu kalktı

OAC'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kimberley süreci çerçevesinde 2013'ten bu yana uygulanan elmas ambargonun tamamen kaldırılmasını memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Ambargonun kaldırılması için çok çalışıldığını belirten OAC'ın açıklamasında, "Elması artık ulusal topraklarda üretilebilir ve mümkün olan her yere ihraç edilebiliriz." ifadeleri kullanıldı.

OAC elmaslarına Kimberley sürecine üye ülkeler tarafından 2013'ten bu yana ambargo uygulanıyordu.

Kimberley Süreci Sertifika Sistemi

Kimberley Süreci Sertifika Sistemi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin öncülüğünde 5 Kasım 2002'de oluşturulan ve elmas ticaretinin kontrol altına alınması suretiyle çatışma bölgelerinden çıkarılan elmasın yasa dışı ticaretinin önlenmesini amaçlayan bir forum.

Bu sistem çerçevesinde, belirlenmiş ilkeler uyarınca belgelendirilmemiş elmasın ticaretine izin verilmiyor. Bu sisteme taraf olmayan ülkelerden ithalat ve bu ülkelere ihracat önleniyor.

Türkiye 2007'de üye oldu

Türkiye, 14 Ağustos 2007 itibarıyla sürece üye olmuştu. Türkiye'nin üyeliği ile birlikte üye sayısı 47'ye ulaşmıştı. Kimberley sürecine, aralarında Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin de bulunduğu 47 ülke taraf oldu.