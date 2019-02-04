Ocak ayı ihracatı açıklandı

04 Şubat 2019

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ocak ayı ihracat gelişmelerini açıkladı.

Özel ticaret sistemine göre ocakta ihracat 13 milyar 171 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre ise 13 milyar 904 milyon dolar oldu.

Aynı ayda ithalat ise; özel ticaret sistemine göre 15 milyar 709 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre de 16 milyar 220 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bakan Pekcan, 2019 yılı boyunca dış ticaret verilerinin hem özel hem de genel ticaret sistemine göre paylaşılacağı bilgisini verdi.

Her iki sistem arasındaki farklar

Özel ticaret sistemine ülke sınırları içinde üretilen tüm ürünler dahil edilmiyor; serbest bölgelerdeki antrepo verileri hariç rakamlar yer alıyor.

Genel ticaret sisteminde buradan yapılan ihracatta hesaba dahil ediliyor.

ABD, İngiltere, Kanada, Rusya, Çin ve Hindistan genel ticaret sistemini kullanırken; Fransa ve İtalya özel ticaret sistemini tercih ediyor.