Ocak ayında 37 milyar liralık prim üretimi gerçekleşti

TSB’nin sektörde faaliyet gösteren şirketlerden derlediği verilere göre en yüksek prim hastalık sağlık branşında üretildi. Geçen yıl ocak ayında 3,2 milyar liralık prim üretimi yaşanırken, bu yılın ocak ayında bu rakam 9,6 milyar liraya yükseldi.

Kara araçları sorumluluk branşında geçen yıl ocak ayında 2,3 milyarlık prim üretilirken, bu yıl ocak ayında yüzde 1,96’lık artışla 6,88 milyar liralık prim üretildi. Kaskoda ise artış oranı yüde 1,8 oldu.