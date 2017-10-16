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Ocak-eylül dönemi bütçe sonuçları bugün açıklanacak

Maliye Bakanı Ağbal, ocak-eylül dönemi bütçe sonuçlarını bugün açıklayacak.

Ocak-eylül dönemi bütçe sonuçları bugün açıklanacak
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'Ocak-Eylül 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları'nı bugün açıklayacak.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ağbal, Ocak-Eylül 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2017 Yılsonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında bugün basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantı saat 10:15'te başlayacak.

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