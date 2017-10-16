Ocak-eylül dönemi bütçe sonuçları bugün açıklanacak
Maliye Bakanı Ağbal, ocak-eylül dönemi bütçe sonuçlarını bugün açıklayacak.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'Ocak-Eylül 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları'nı bugün açıklayacak.
Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ağbal, Ocak-Eylül 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2017 Yılsonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında bugün basın toplantısı düzenleyecek.
Toplantı saat 10:15'te başlayacak.