Ödeme sistemlerinden 2,3 trilyon dolar akacak

Nakit kullanımının azalması, alışverişlerin dijitalleşmesi gibi tüketici talebi kaynaklı gelişmeler, ödeme sistemleri endüstrisinin büyümesini hızlandırdı. Güncel öngörüler küresel ödeme endüstrisinin 2026’ya kadar 2,3 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşacağını gösterirken, ödeme altyapısı sağlayıcılarının gelirlerinin 2022’yi yüzde 9.5 artışla tamamlayacağı öngörüldü. Boston Consulting Group (BCG) tarafından yayımlanan Küresel Ödemeler 2022 - Yeni Büyüme Oyunu başlıklı raporda küresel ödeme endüstrisinin her yıl yüzde 8,3 bileşik büyümeye imza atacağı belirtildi. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verilerine göre Türkiye de bu büyümeden payını alıyor. ETİD Başkanı Emre Ekmekçi, “E-ticaret sektörünün büyümesini yıl sonuna kadar devam ettirmesini öngörüyoruz, tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla 2023 sonunda yüzde 60 büyüme ile 1.2 trilyon TL’lik işlem hacmi hedefliyoruz” dedi.

2022’nin ilk 6 ayında gerçekleşen e-ticaret harcamalarının 18-70 yaş arası nüfusa oranlandığında kişi başına düşen e-ticaret harcamasının 4 bin 964 TL olduğunu söyleyen Ekmekçi, aynı dönemde İstanbul’da kişi başına düşen e-ticaret harcamasının 9 bin 857 TL, Ankara’da 6 bin 064 TL ve İzmir’de 5 bin 230 TL olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin dijitalleşmesinin öncü sektörü e-ticaretin, perakendenin dijitalleşmesini devam ettirdiğini söyleyen Ekmekçi, 2021 yılının ilk 6 ayında e-ticaretin genel ticarete oranının yüzde 17.6 iken bu oran geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak yüzde 18.5 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Boston Consulting Group (BCG) tarafından yayımlanan Küresel Ödemeler 2022 - Yeni Büyüme Oyunu başlıklı rapor büyümenin globalde de hızla sürdürdüğünü ortaya koydu. Raporda, küresel ödeme endüstrisinin her yıl yüzde 8,3 bileşik büyümeyle 2026'ya kadar 2,3 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşacağını gösterirken, 2022 küresel ödeme gelirlerine ilişkin artış tahmini yüzde 6,9'dan yüzde 9,5'e çıkarıldı. Raporda ayrıca elektronik ödeme yöntemlerine olan talebin giderek güçlendiği vurgulandı.

Sadece dijital tercih edecek

Danışmanlık şirketinin raporunda, küresel ödeme sistemleri trendleri arasında elektronik ödemelere olan talebin arttığı vurgulanırken, nakit olmayan ödeme araçlarındaki çift haneli büyümenin gelir artışlarının birincil sebebi olduğuna da dikkat çekildi. Temassız, mobil POS veya linkle ödeme gibi nakitsiz ödeme yöntemlerinin hem B2C hem de B2B müşterilerde her geçen gün karşılık bulduğunu belirten Paybull CEO’su Ömer Sefa Gider ise, “5 tüketiciden ikisinin önümüzdeki iki yıl içinde yalnızca dijital ödemeleri tercih edeceği görülüyor. Dijital ödemelerin sağladığı kolaylık, ödeme süreçlerinde sınır ve kısıtları ortadan kaldırıyor. Bugün işletmeler için farklı ödeme seçenekleri sunmak bir gereksinime dönüşürken, gelir büyümesinin de önemli bir etkeni haline geliyor” ifadelerini kullandı. Gider, şirket olarak link ile ödeme alma, Mobil POS ve Manuel POS çözümlerinin, WooCommerce, OpenCart, Joomla, Magento ve PrestaShop gibi pek çok e-ticaret altyapısıyla entegre çalışabildiğini, bu sayede işletmelerin dijital dönüşümlerini de hızlandırdıklarını anlattı.

Kart sepeti ortalaması 237 TL