OECD bölgesinde 35 milyon kişi işsiz
OECD bölgesinde kasım ayı işsizlik oranı önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek yüzde 5,6 seviyesinde gerçekleşti.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bölgesinde işsizlik oranı kasım ayında değişim göstermedi.
OECD'den yapılan açıklamaya göre, bölgede işsizlik oranı yüzde 5,6 olarak kaldı, işsiz sayısı ise 35,09 milyon oldu. Bir önceki ay işsizlik 35,2 milyon seviyesindeydi.
Söz konusu ayda bölgede en yüksek işsizlik yüzde 16,7 ile İspanya'da kaydedildi.
Bölgede işsizlik oranı kadınlarda yüzde 5,8 olarak kalırken, erkeklerde yüzde 5,5'ten yüzde 5,4'e geriledi.