OECD de Türkiye için büyüme rakamlarını revize etti

30 Mayıs 2018

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bugün yayımladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye için 2018 büyüme tahminini yüzde 5,1 ve 2019 beklentisini yüzde 5 olarak ifade etti.

13 Mart 2018'de yayınlanan "Ara Ekonomik Görünüm Projeksiyonları"nda Türkiye için 2018 büyüme tahmini yüzde 5,3 ve 2019 beklentisi yüzde 5,1 olarak açıklanmıştı.

Mart raporunda Türk ekonomisinin 2017'de yüzde 6,9 büyüdüğünü tahmin eden OECD, bunu da yüzde 7,4 olarak değiştirdi.

Moody's yüzde 2.5'e çekti

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de bugün yayımladığı raporla Türkiye'nin büyüme tahmini düşürürken, ekonomi üzerinde daha fazla aşağı yönlü risk gördüğünü belirtti. Raporda, Türkiye'nin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 4'ten yüzde 2.5'e, gelecek yıl için ise yüzde 3.5'ten yüzde 2'ye indirildiği ifade edildi.

Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü