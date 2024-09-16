OECD: Türkiye'ye yatırımcı ilgisi artıyor: Uluslararası sermaye akışları hızlanabilir

OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin CNBC-e'ye değerlendirmelerde bulundu.

TCMB'nin yıl sonu için belirlediği yüzde 38'lik enflasyon hedefini ulaşılabilir gören OECD kendi tahminleri ile Merkez Bankası'nın tahminlerinin yakınsadığını belirtti.

Sıkı para politikası koşullarının sürdürülmesi gerektiğini ifade eden OECD, Türkiye ekonomisinin gidişatına yönelik riskleri ‘erken politika gevşemesi’ ve ‘Merkez’in güvenilirliğinde olasi bir sarsılma’ olarak belirtti.

OECD, yapısal reformların mevcut makroekonomik çerçeveyi istikrara kavuşturabileceğini ve uzun vadeli büyüme potansiyelini artırabileceğini belirtti. Özellikle işgücü piyasası reformlarının gerekli olduğunu ifade eden OECD, asgari ücretlerin firmalar için karşılanabilir düzeyde olması gerektiğinin altını çizdi.

“TCMB’nin enflasyon hedefi ulaşılabilir”

OECD, yakın zamanda açıklanan Orta Vadeli Program’da, Türkiye’nin 2024 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 41,5 olarak belirlendiğini belirterek, “Bu oran, önceki OVP raporunda 2024 yılı için öngörülen yüzde 33 seviyesinin oldukça üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla, enflasyon beklentisinde ciddi bir artış -850 baz puan- söz konusu. Bu artış, gelecek yıllar için de yukarı yönlü revizyonlarla kendini gösteriyor; 2025 yılı için beklenti yüzde 15,2’den yüzde 17,5’e, 2026 yılı için ise yüzde 8,5’ten yüzde 9,7’ye yükseltildi. Piyasa aktörleri, OVP’deki bu yukarı yönlü revizyonu gerçekçi bir yaklaşım olarak değerlendiriyor. Buna karşılık TCMB’nin enflasyon beklentisi yüzde 38 seviyesinde. Üst bandı yüzde 42 olan bu hedef henüz revize edilmedi, ancak OVP’nin enflasyon beklentisi TCMB’nin hedefinin üst bandı olan yüzde 42’ye yaklaşıyor. OECD’ye göre TCMB’nin bu hedefe ulaşması ise ihtimal dahilinde” dedi.