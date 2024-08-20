Öğrencinin en zor sınavı: İstanbul'da ortalama kira 23 bin lira!

Endeksa, üniversitelere kayıt dönemi öncesinde Türkiye'de en fazla öğrenci bulunan 10 ildeki kiralık konut değerlerini inceledi.

Kentlerin çoğunda temmuzda ayında kiralar, yıllık olarak enflasyona kıyasla daha az arttı. Diğer bir deyişle, nominal olarak yükselen kira bedelleri, enflasyon etkisi dikkate alındığında reel olarak düşüş gösterd

İstanbul'da ortalama kira asgari ücretten fazla

En fazla öğrenci nüfusunu barındıran ikinci şehir konumunda yer alan İstanbul'da temmuz itibarıyla İstanbul'daki kiralar, geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 46 artış gösterdi. Veriler enflasyondan arındırıldığında ise kiralarda reel olarak yüzde 13 düşüş gözlemlendi.

Endeksa'nın incelediği kentler arasında en yüksek ortalama kira bedelinde ise İstanbul, birim kirada 234 lira/metrekare, ortalama kirada ise 23 bin 373 lira seviyesiyle zirvede yer aldı.

Eskişehir'de kira enflasyonu yendi

3 devlet üniversitesinin bulunduğu ve "öğrenci kenti" olarak bilinen Eskişehir, Türkiye'de kayıtlı üniversite öğrencilerinin en fazla olduğu kent olarak öne çıktı. Eskişehir'de kiralar, temmuz itibarıyla yıllık bazda nominal olarak yüzde 69 artarken, enflasyon dikkate alındığında reel artış yüzde 1 ile sınırlı kaldı. Öğrenci kentinde ortalama birim kira 161 lira/metrekare, ortalama kira bedeli ise 15 bin 98 lira oldu.

İzmir'de kiralar 22 bin lira

6 kamu, 3 vakıf üniversitesi ve canlı kültürel hayatı ile öğrenciler için cazip bir eğitim süreci vadeden İzmir'de kiralar bu yıl, enflasyona göre azaldı. Temmuz verilerine göre, İzmir'de kiralar geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 61 arttı. Enflasyondan arındırılarak incelendiğinde ise kiraların yüzde 3 azaldığı belirlendi. Kentte ortalama birim kira 207 lira/metrekare olurken, ortalama kira ise 21 bin 903 lira seviyesine geldi.

Ankara'da da kira asgari ücreti geçiyor

Eğitim ve araştırma kalitesi yüksek üniversiteleri ve öğrenci dostu kafeleri, kütüphaneleri ve kültürel mekanları ile öne çıkan Ankara'da kiralar, geçen yıla göre yüzde 63 nominal artış göstermesine rağmen enflasyondan arındırılmış verilere göre yüzde 2 düşüş yaşadı. Başkentte ortalama birim kira 176 lira/metrekare, ortalama kira ise 20 bin 965 lira olarak belirlendi.

Antalya'da kiralarda reel düşüş

Antalya'da konut kira bedelleri, normalleşme dönemine girdi. Temmuz itibarıyla Antalya'da kiralar yıllık bazda nominal olarak yüze 23 artmasına rağmen reel olarak yüzde 26 azaldı. Bu oranla Antalya, 10 kent içerisinde enflasyona karşı en fazla değer kaybeden yer oldu. Turizm kenti Antalya'da ortalama birim kira 172 lira/metrekare, ortalama kira ise 18 bin 749 lira olarak tespit edildi.

İstanbul'a yakın konumu nedeniyle öğrencilerin tercih sebebi olan Kocaeli'de kiralar, Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 63 artarken, reelde yüzde 2 düştü. Kentte ortalama birim kira 161 lira/metrekare, ortalama kira ise 18 bin 248 lira oldu.

Sakarya ve Erzurum'da kiralar düşük

Endeksa'nın incelediği kentler arasında öğrencilerin kiraları kolay karşılayabileceği şehirler olarak Sakarya ve Erzurum öne çıktı. En düşük ortalama kira bedellerine sahip kentlerden Sakarya'da ortalama kira 14 bin 168 lira, Erzurum'da 14 bin 339 lira, Bursa'da 16 bin 44 lira, Konya'da ise 17 bin 309 lira seviyesinde yer aldı.