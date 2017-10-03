ÖİB, Manyas HES için ihaleye çıktı

03 Ekim 2017

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Manyas Hidro Elektrik Santrali (HES) için ihaleye çıktı. ÖİB'nin konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Manyas HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazlar 'İşletme Hakkının Verilmesi' yöntemi ile özelleştirilecek. İhale, kapalı zarf içerisinde birden fazla teklif sahibinden teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.

İhale gerekli görüldüğü takdirde, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecekken, buna yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilecek. Gerçek kişiler ve yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilecekler.

İhalede geçici teminat tutarı 5 milyon TL olarak belirlenirken, önyeterlilik ve son teklif verme tarihi 13 Kasım 2017 olacak