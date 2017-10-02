Ölçeğe göre verimlilik istatistikleri açıklandı

02 Ekim 2017

Ana sektörler bakımından çalışan kişi başına ciro verimliliği açısından 2015 yılı itibarıyla sektörler toplamında en yüksek değer 232,08 lira ile 500-999, en düşük değer ise 82,86 lira ile 1-19 çalışan sayısına sahip işletmelerde gerçekleşti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2015 yılına ilişkin "Ölçeğe Göre Verimlilik İ̇statistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, söz konusu istatistikler, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması Nace Rev.2'ye göre sanayi ve hizmet sektörlerini kapsayacak şekilde 16 ana faaliyet kısmı yanında C-İmalat kısmı altında bulunan ikili kod düzeyinde 24 alt sektör için çalışan sayısına göre 8 farklı ölçek kapsamında hesaplandı.

Bu kapsamda 2015 için çalışan kişi başına ciro verileri ana sektörler bakımından incelendiğinde; sektörler toplamında en yüksek değer 232,08 lira olarak 500-999 ölçeğinde, en düşük değer ise 82,86 lira olarak 1-19 ölçeğinde gerçekleşti. Çalışan kişi başına ciro endeksinin bir önceki yıla göre değişimine bakıldığında ana faaliyet kısımları itibarıyla sektörler toplamında en yüksek değer yüzde 5,94 artış ile 1-19, en düşük değer yüzde 2,39 azalışla 20-49 ölçeğindeki işletmelerde yaşandı.

Çalışılan saat başına ciro verileri ana sektörler bakımından incelendiğinde en yüksek değer 0,109 lira olarak 500-999 ölçeğinde, en düşük değer 0,04 lira olarak 1-19 ölçeğinde gerçekleşti. Çalışılan saat başına ciro endeksi 2014'e göre değişimi ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde sektörler toplamında en yüksek değer yüzde 6,78 artışla 1-19 ölçeğinde, en düşük değer yüzde 1,73 azalışla 20-49 ölçeğinde görüldü.

Çalışan kişi başına katma değer verileri

Çalışan kişi başına katma değer verileri ana sektörler bakımından incelendiğinde sektörler toplamında en yüksek değer 51,87 lira ile 5 bin üzerindeki, en düşük değer 8,84 lira ile 1-19 çalışan sayısı bulunan işletmelerde gerçekleşti. Çalışan kişi başına katma değer endeksinin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları açısından değerlendirildiğinde en yüksek artış oranı yüzde 20,07 ile 5 bin ve üzeri, en düşük artış oranı yüzde 0,95 ile 1-19 aralığında çalışan sayısına sahip işletmelerde görüldü.

Çalışılan saat başına katma değer verileri ana sektörler bakımından incelendiğinde sektörler toplamında en yüksek değer 0,025 lira olarak 5 bin ve üzeri, en düşük değer 0,004 lira ile 1-19 ölçeğindeki işletmelerde gerçekleşti. Çalışılan saat başına katma değer endeksinin bir önceki yıla göre değişimi 5 bin ve üzeri çalışanı bulunan işletmelerde yüzde 18,55 artışla en yüksek, 1-19 ölçeğindeki işletmelerde yüzde 1,75 artışla en düşük olarak belirlendi.

Emek maliyeti başına katma değer

Ana sektörler bakımından 2015 yılı itibarıyla emek maliyeti başına katma değer sektörler toplamında en yüksek 2,41 lira ile 500-999 çalışan sayısına sahip, en düşük 1,2 lira ile 1-19 çalışan sayısına sahip işletmelerde görüldü. Emek maliyeti başına katma değer endeksinin bir önceki yıla göre değişimi değerlendirildiğinde, ana faaliyet kısımları itibarıyla sektörler toplamında en yüksek artış yüzde 16,51 ile 5 bin ve üzerinde çalışanı bulunan işletmelerde, en düşük değer ise yüzde 3,23 azalışla 1-19 ölçeğindeki işletmelerde gerçekleşti.

Katma değerin üretim değerine oranı ana sektörler bakımından incelendiğinde; sektörler toplamında en yüksek değer 0,32 olarak 5 bin ve üzeri ölçeğindeki, en düşük değer 0,22 olarak 1-19 ölçeğindeki işletmelerde görüldü. Katma değerin üretim değerine oranı endeksinin 2014'e göre değişimi dikkate alındığında ana faaliyet kısımları itibarıyla sektörler toplamında en yüksek değer yüzde 19,05 artışla 5 bin ve üzeri ölçeğindeki, en düşük değer yüzde 1,76 azalışla 1-19 ölçeğindeki işletmelerde belirlendi.