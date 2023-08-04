Ömer Bolat: Aldığımız önlemler meyvelerini vermeye başladı

Yerinde Dönüşüm projesi başlattıklarını ifade eden Bolat şunları söyledi: “Bu noktada şu ana kadar 146 bin hak sahibi müracaat etti bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Maliyet tasarrufu sağlamak adına hem kalıcı konut inşaatlarını dükkanların inşaatlarını hızlandırmak adına bu çalışmalar başlatıldı.

Hak sahipleri açısından çok büyük avantajlı şartlarda kalıcı konutlar ve iş yerlerinin tamamlanması sağlanacak. Şehirlerimizin yeniden imar çalışmaları iki kat hızlandırılmış olmaktadır.” Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) temmuz ayı raporuna göre dünya ekonomisinin büyüme tahmininin 2023 yılı için yüzde 3.5’ten yüzde 3’e gerilediğini hatırlatan Bolat, AB ekonomilerinde de yüzde 1 ve altında bir büyüme beklendiğini kaydetti.

Bolat, “ABD için büyüme tahmini yüzde 1.8’dir. Küresel ticaretteki büyüme 2023’te yüzde 2’ye düşmüştür. Türkiye’nin ihracatının dünya ihracatından aldığı pay 2021’de yüzde 1’di. 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 1.04’e yükseldik. Deprem bölgesindeki ekonomik yıkımın, ekonomide karşılaştığımız olumsuz etkileri yavaş yavaş siliniyor. İstihdama baktığımızda istihdamda mayıs itibarıyla son 1 yılda 858 bin kişiye istihdam imkanı bulundu ülkemizde” diye konuştu.

Hükümet olarak gerekli tedbirleri hızla aldıklarını ifade eden Bolat, “Zaten yansımalarını oto piyasasında görmeye başladınız. Denetimlerini kararlılıkla yapıyoruz. Stoklarda ne kadar araçlar varsa son 1-2 haftadır ortaya çıkmaya başladı. Çok yakında fiyat düşüşlerini hem sıfır arabalarda hem ikinci el arabalarda tüketicilerimiz görmeye başlayacaklar” şeklinde konuştu.