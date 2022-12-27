Ömer Gülsoy: 4 milyar dolarlık ihracat hedefimizi yakalayacağız

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Türkiye, aylık 20 milyar dolarlık ihracat eşiğini aşarak ihracatta güçlü bir performans gösterdi." dedi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, aralık ayı meclis toplantısında konuşan Gülsoy, 2022 yılında küresel ekonominin jeopolitik gerilimler, yüksek enerji maliyetleri ve enflasyonist baskılar ile şekillendiğini belirtti.

Türkiye'nin AB tedarik zincirlerindeki konumunun pandemi ve gelen Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası daha da önem kazandığını anlatan Gülsoy, Türkiye'nin kritik bir aktör olarak öne çıktığını hatırlattı.

"Daha güçlü bir Türkiye haline geleceğiz"

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının önemli olduğunu vurgulayan Gülsoy, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yılın son kabine toplantısında Karadeniz’de 58 milyar metreküplük yeni doğalgaz rezervinin bulunduğunu müjdeledi. Toplam rezervimiz 710 milyar metreküpe yükseldi. Bunun piyasa değerinin ise 1 trilyon dolar olduğunu açıkladı. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ülkemizin doğal zenginlikleriyle dışa bağımlılığımızı minimuma indireceğiz. Kendi mühendislerimiz, sondaj gemilerimiz ve kendi iç dinamiklerimizle daha güçlü bir Türkiye haline geleceğiz."

Küresel ekonominin pandemi ile sarsıldığını hatırlatan Gülsoy, 2023 yılına ise jeopolitik gerilimlerin arttığı bir seyirde girildiğini aktardı.

"Asgari ücret çalışanlara nefes aldıracak"

Gülsoy, Türkiye ekonomisindeki büyümeye değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi, 2022 yılının ilk üç çeyreğinde sırasıyla yüzde 7,5, yüzde 7,6 ve yüzde 3,9 büyüdü. İlk iki çeyreğe göre, üçüncü çeyreğin büyüme hızında, küresel ekonomideki yavaşlamanın etkisiyle, dış talep ve sanayide ivme kaybına bağlı olarak bir düşüş görüldü ve yüzde 3,9 büyüme gerçekleşti. İhracat, bu büyümede yine en büyük katkıyı sağladı. İhracatımız, 2021 yılında yakaladığı artış trendini 2022 yılında da sürdürdü. İnşallah Kayseri olarak 4 milyar dolarlık ihracat hedefimizi de yakalayacağız. Türkiye, aylık 20 milyar dolarlık ihracat eşiğini aşarak ihracatta güçlü bir performans gösterdi. Bununla birlikte, 2023 yılına girerken ihracatımız açısından daha rekabetçi şartların oluşmaya başladığını görüyoruz."

Asgari ücrette denge mekanizmasını önemli bulduklarını belirten Gülsoy, açıklanan asgari ücretin de çalışanlara nefes aldıracağını düşündüklerini bildirdi.