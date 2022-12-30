Oncosem, halka arz ile dünya piyasasına açılmayı hedefliyor

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret AŞ, Borsa İstanbul ve SPK denetimlerinin ardından talep toplama sürecini de dün tamamladı. Şirketin 4 Ocak 2023'te yapılacak "Gong Töreni" ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Oncosem Onkolojik Sistemler Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik, AA muhabirine yaptığını değerlendirmede, halka arz sürecinin kurumsallığı test etme konusunda şirkete fayda sağladığını söyledi.

"Türkiye'de lider konumdayız"

Çelik, "Türkiye'de şu an pazar lideri durumundayız. Hatta her iki hastadan birisinin tedavisi bizim tesisimizde üretilen yüksek teknoloji sistem ve ekipmanlarla yapılmakta. Dünya pazarını domine edebilecek global bir yapının oluşması için sermaye piyasalarıyla ilgili süreci başlattık." dedi.

"Tüm hedef pazarlara girebilecek durumdayız"

Coğrafya ayrımı yapmadan bütün hedef pazarlara girebilecek durumda bulunduklarını belirten Çelik, bu pazarlarda başarılı olacak potansiyeli taşıdıklarını vurguladı.

Şirket olarak en büyük avantajlarının, sahip oldukları teknoloji ile AR-GE çalışmaları olduğunu dile getiren Çelik, "Sürekli AR-GE'lerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. İşe başladığımız süreçten bu yana dördüncü versiyon sistemler geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. İnsan kaynağına yatırım yapıyoruz ve çalışan kalitemizi artırıyoruz." diye konuştu.

Halka arzdan gelecek paranın büyük kısmı makine altyapısı için harcanacak

Halka arzdan gelecek paranın büyük kısmını otomasyonlu üretime geçmek için makine altyapısına ayıracaklarını ifade eden Çelik, kalan kısmı ise yeni fabrika yatırımı ile hedef pazarların geliştirilmesi için kullanacaklarını anlattı.

"Şirket karının asgari yüzde 40'ı temettü olarak dağıtılacak"

Yatırımcılarına vaatlerinden de bahseden Çelik, "Biz 1-1,5 ve 5 yıllık planlarımızı yapmış bulunuyoruz. 18 ay boyunca bir ortaklar hisse satışı ile bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacak. 5 yıl boyunca şirket karının asgari yüzde 40'ı temettü olarak dağıtacak." dedi.

Çelik, şirketin 5 yılda hedeflediklerinden daha fazla büyüdüğüne dikkati çekti. 2013'te 300 bin liralık KOSGEB desteğiyle başlayan yatırım sürecinin 2019'a gelindiğinde 300 katlık bir gelir artışına neden olduğunu vurgulayan Çelik, aynı yıl Türkiye'de en çok büyüyen 100 şirket arasında 24. sırada yer aldıklarını ifade etti.

Şu an yurt içi pazarın yüzde 50'sinden fazlasına hizmet verdiklerini belirten Çelik, bu payı artıracaklarını söyledi.

"Gelirlerimizin yüzde 75'ini yurt dışından sağlamayı hedefliyoruz"

Toplam gelirleri içinde ihracatın payının yüzde 25 olduğunu dile getiren Çelik, "Önümüzdeki 1,5-2 yıllık süreçteki hedefimiz, yurt dışı gelirlerimizle yurt içi gelirlerimizin yerini değiştirmek. Yani gelirlerimizin yüzde 75'ini yurt dışından sağlama hedefimiz var." diye konuştu.

Çelik, Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Amerika'da 30'dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını, bu bölgelerdeki pazar paylarını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Çelik, 2023'te yüzde 90 otomasyonlu üretim sürecine geçeceklerini belirterek, bu durumun kapasitelerini 6-7 kat artıracağını kaydetti.