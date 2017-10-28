Öncüpınar Sınır Kapısı yeniden açıldı
Gümrük sistemindeki teknik çalışmalar nedeniyle 20 Ekim'de kapatılan Öncüpınar Sınır Kapısı, saat 08.00'den itibaren geçişlere yeniden açıldı.
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı yeniden açıldı.
Gümrük yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapatılan sınır kapısındaki teknik çalışmalar, dün saat 18.00 itibarıyla tamamlandı. Saat 08.00'den itibaren yeniden açılan sınır kapısında geçişler başladı.
Öncüpınar Sınır Kapısı, gümrük sistemindeki teknik çalışmalar nedeniyle 20 Ekim'de kapatılmıştı.
Kaynak: AA