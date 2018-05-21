"Önlem alınmazsa Türkiye'nin enerji faturasında baskı göreceğiz"

21 Mayıs 2018

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, petrol fiyatları ile ilgili olarak Türkiye'nin gerçek önlemler almaması durumunda ciddi baskı göreceğini belirtti.

Bloomberg HT yayınına katılan Fatih Birol, enerji sektöründeki son gelişmeleri ve Türkiye'nin enerji politikasına ilişkin temel başlıkları değerlendirerek şunları söyledi:

"Petrol piyasalarında son 6-7 ay içerisinde çok önemli iki değişiklik var. Bunlardan bir tanesi petrol talebinin çok hızlı bir şekilde büyümeye devam etmesi. İkincisi Viyana Antlaşması gereği OPEC ülkeleri ve Rusya üretimde belli bir kısıtlamaya gittiler. Bu bakımdan petrol fiyatlarında zaten piyasalarda bir daralma vardı. Bir de artık jeopolitika geri geliyor.

Burada iki noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Birincisi ABD yönetiminin İran ile aldığı kararlar. İkincisi de Venezuela. Bu ikisi petrol fiyatlarının dahada artmasına neden olabilir. Olacaktır demiyorum ama olabilir. Şimdi İran dünyanın beşinci büyük petrol ihraçatcısı. Son derece önemli bir ülke. İranla ilgili yaptırımlar piyasaya nasıl yansıyacak bunu iyi görmemiz lazım. Bunun yanında Venezuella da çok önemli bir ülke. Venezuela'nın üretimi hızlı bir şekilde düştü. Mesela Chavez iktidara geldiği zaman Venezuela'nın üretimi 3,9 milyon varil civarındaydı. Şu anda 1,4 milyon varile düştü ve daha da düşebilir. Jeopolitikanın enerji ve petrol piyasasına geri dönmesi fiyatları şu an 80 dolar civarına getirdi."

Türkiye'nin cari açığını etkileyen en önemli faktörlerden birisinin petrol ve doğalgaz faturası olduğunu kaydeden Birol, Yıllardan beri bunun altını çiziyorum. Fiyatların artması ve dolardaki değişmelerle birlikte bu fatura büyük olacak gibi gözüküyor. Ekonomi oldukça güzel bir şekilde gidiyordu. Ama bu belki de yeterli önlem alınmazsa enflasyona etkili bulunabilir. Tabii Türkiye yanlız değil bu konuda. Ben buraya gelmeden önce Hindistan Enerji Bakanı ile görüştüm. Hindistan daha da zor durumda bu konuda" diye konuştu

Birol, "Türkiyenin enerji faturasında yeterli önlemler alınmazsa gerçekten baskı görüceğiz. Baskıyı önce petrol fiyatlarından görüyoruz sonra doğalgaz fiyatlarında. Doğalgaz ihtalat fiyatlarında kontratlılar büyük bir oranda petrol fiyatlarına endekslendiği için belli bir zaman sonra doğalgaz ithalat faturaları da artacak" ifadelerini kullandı.