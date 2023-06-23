“Önüne gelenin müteahhit olması engellenmeli”

Mehtap HALICI

Kentsel dönüşüm çalışmaları inşaatçıların gündeminden düşmüyor. Son yıllarda deprem riski taşıyan binalar yıkılıp yerine yenileri inşa ediliyor. Kamunun kentsel dönüşüm için tüm gayretini gösterdiğini belirten İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı A. Nazmi Dur bakayım, kentsel dönüşüm hızının daha da artması gerektiğini söyledi.

Dayanıklı konut mühendislik işi

Kentsel dönüşüm çalışmalarının kamu nezdinde devam ettiğini ve bugün yaklaşık bu yöndeki çalışmaların yüzde 15’inin kamu tarafından yapıldığını ifade eden Durbakayım, “Ancak bunun yüzde 80’inin özel sektörle birlikte olması lazım. Özel sektörün de özendirilmesi için gerekli tedbirlerin ve teşviklerin de beraberinde sunulması gerek.

Bunlarla ilgili çalışmalarımız daha önceleri de oldu ancak revize ederek bakanlığa tekrar su nacağız” dedi. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) tarafından hazırlanan ‘Yol Haritası’nı kamuoyu ile paylaşan Durbakayım, yaptığı değerlendirmede depreme dayanıklı konut üretilmesinin bir mühendislik işi olduğunu belirterek, mevcut deprem ve yapı denetim yönetmeliğine uygun, sağlam ve güvenli yaşam alanları yaratmanın, İNDER’in misyonlarından en önemlisi olduğuna dikkat çekti.

Durbakayım, “Son 24 yılda yaşanan deprem felaketlerin artık son bulması gerekir. Güvenli bina inşa edilmesi için mühendislik bilgisi temel şarttır. Yol haritasına uymadan inşaat yapanları meslektaş olarak kabul etmiyoruz. Bu olmazsa olmaz şartlara uygun olmayan inşaat projelerini tasdik edenleri, kontrol edenleri ve bu inşaatlara iskan (yapı kullanım izin belgesi) müsaadesi verenleri de kabul etmiyoruz. Herkesi bu konuda bilinçlendirmek gerekiyor” diye konuştu.

Deprem için hazırlık yapılmalı

İstanbul’da beklenen depreme hazırlıksız yakalanılması durumunda Türkiye’nin sonunun değil ama anlatılamayacak derecede ağır bir yük altına girileceğini belirten Durbakayım, “Bugünden tezi yok fert fert gırtlağa sarılmalıyız. Müteahhidin gırtlağına sarılmalıyız.

Herkesin gırtlağına sarılmalıyız. Bu riskli binaların yapılmasında aşırı kârlılığı ön palanda tutan ve bu işlere hesapsız kitapsız giren müteahhitleri önlemeliyiz. Burada bakanlıkla beraber önümüzdeki dönemde kampanya yapıp, bunu sloganlar halinde afişler ile duyurmamız şart” dedi.

Bakanlık hakemlik yapmalı

Nazmi Durbakayım, oturduğu binanın riskli olduğunu düşünen hak sahipleriyle müteahhitlerin sıkı bir pazarlık sonrası anlaşıp binalarını yenilettiklerini veya yeniden yaptıklarını ancak yolda yürürken anlaşmazlıkların olmasıyla birlikte yollarını ayırdıklarını söyledi.

Durbakayım, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı burada iki tarafa da hakemlik yapmak suretiyle başlangıçtan teslime kadarki sürede kimsenin birbirine zarar vermemesini sağlaması gerekli” diye konuştu.