OPEC: Petrol talebi 2045’te günlük 110 milyon varil olacak

Emre ERGÜL

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen Energy Asia Konferansı’ndan tüm dünyaya “petrol” mesajı… Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Başkanı Haitham al Ghais, petrole olan bağımlılığın yakın gelecekte süreceğini dile getirdi. "Küresel petrol talebinin 2045 yılına kadar günde 110 milyon varile yükseleceğini öngörüyoruz" diyen Kuveytli Başkan’ın mesajı netti: “O zamana kadar petrol, enerji karışımının yaklaşık yüzde 29'unu oluşturacak.

Öngörülebilir gelecek için petrolün yeri doldurulamaz.” Yeşil enerjiye yapılan onca yatırıma rağmen petrole olan bağımlılığın süreceğine işaret eden al Ghais, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bugünden itibaren 2030’a kadar, küresel ekonomi genişlemeye devam ettikçe yarım milyar insanın dünyanın dört bir yanındaki şehirlere taşınacağını tahmin ediyoruz.

O yüzden de dünyanın daha fazla petrole ihtiyacı olacak - daha azına değil.” Hemen belirtelim: Al Ghais’in tahmini, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) iki hafta önce açıkladığı yakın gelecek öngörüsüyle çelişiyor. IEA’ya göre, yıllık talep artışı 2023'te günlük 2.4 milyon varilden 2028'de günde 400 bin varile inecek. Al Ghais konuşmasında yenilenebilir enerji ile ilgili de görüşlerini aktardı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının gelecekte dünyanın enerji karışımında daha büyük bir rol oynayacağını kabul eden Kuveytli Başkan, bazı OPEC üye ülkelerinin bu alanda "halihazırda önemli ölçüde yatırım yaptığını” hatırlattı: "Küresel enerji talebinin 2045'e kadar yüzde 23 arttığını görüyoruz. Gaz hidro, nükleer hidrojen ve biyokütle genişleyecek. Ancak petrolün karışımın ayrılmaz bir parçası olmaya devam ettiği açık.”

Rusya, ağustosta petrol ihracatını 500 bin varil azaltacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya'nın ağustos ayında petrol ihracatını günde 500 bin varil azaltacağını açıkladı. Novak, yaptığı açıklamada, "Petrol piyasasının dengede kalması için Rusya, ağustos ayında küresel piyasalara petrol ihracatını azaltarak gönüllü olarak petrol arzını günde 500 bin varil düşürecek" dedi.