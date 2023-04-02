OPEC+ petrol üretiminde büyük kesintiye gidiyor

Petrol piyasası bankacılık krizinin resesyon yaratacağı endişeleri ve Çin'in talep görünümü arasında dalgalı bir dönemden geçerken OPEC+'dan sürpriz bir kesinti kararı geldi.

OPEC+ koalisyonu günlük 1 milyon varili aşan üretim kesintisi kararı aldı.

Söz konusu kararda ilk sırada yer alan ülkelerden biri Suudi Arabistan oldu.

Günlük 500 bin varil düşürecek

Suudi Arabistan devletinin haber ajansı SPA'nın haberine göre ülke diğer OPEC+ ülkelerinin de koordinasyonunda Mayıs ayından 2023'ün sonuna kadar günlük petrol üretimini 500 bin varil düşürecek.

Habere göre Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yetkilisi söz konusu kararın petrol piyasasında istikrarı sağlamak adına alınmış ihtiyati bir karar olduğunu belirtti.

OPEC+ ülkeleri Ekim 2022'deki toplantıda, 2023'ün sonuna kadar günlük petrol üretiminde 2 milyon varil kesintiye gitme karar almıştı.

Temmuz'dan itibaren 1,6 milyon varil kesinti olacak

Rusya'nın mevcut kesintisinin Temmuz ayında 500 bin varil genişletilmesiyle Temmuz'dan itibaren 1,6 milyon varil kesinti söz konusu olacak.

Suudi Arabistan ve Rusya ile birlikte diğer ülkeler de kesinti kararına katılacak.

Hangi ülke ne kadar kesecek: