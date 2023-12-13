OPEC'in petrol üretimi kasımda günlük 57 bin varil azaldı

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, kasımda ham petrol üretimi en fazla artan ülkeler Venezuela, Libya ve Kuveyt, en fazla düşen Irak, Angola ve Nijerya oldu. Günlük petrol üretimi Venezuela'da 23 bin varil, Libya'da 21 bin varil, Kuveyt'te 19 bin varil arttı. Üretim Irak’ta 77 bin, Angola'da 37 bin, Nijerya'da 17 bin varil azaldı.

Kasımda OPEC'in ham petrol üretiminin küresel üretimdeki payı ise yüzde 27,4 olarak kayıtlara geçti. OPEC dışı ülkelerin üretimi ise aynı dönemde günlük yaklaşık 400 bin varil artışla yaklaşık 73 milyon 900 bin varil oldu.

Geçen yıla kıyasla yaklaşık 900 bin varil fazla olan söz konusu üretimde en büyük artış diğer Asya ülkeleri ve Kanada’da kaydedilirken, Rusya ve Kazakistan’da üretim azaldı. Buna göre, küresel petrol üretimi kasımda bir önceki aya göre günlük 400 bin varil arttı ve yaklaşık 101,7 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Dünyadaki petrol sondaj kuyusu sayısı geçen ay 17 artışla 1865'e yükseldi. Sondaj kulesi sayısı OPEC ülkelerinde 13, OPEC dışı ülkelerde ise 4 arttı.

2024'te petrol talebi artacak

Raporda, bu yıla ilişkin küresel petrol talebi öngörüsü ise değişmedi. Buna göre, bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2,5 milyon varil artması ve 102,1 milyon varil olacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise Çin'in ekonomik görünümünde beklenen iyileşmenin gelecek yıl küresel ekonomik büyümede lokomotif rol oynayarak küresel petrol tüketimini de artıracağı öngörülüyor.​​​​​​​ Buna göre, küresel petrol talebinin günlük 2,2 milyon varil artışla yaklaşık 104,4 milyon varil olması bekleniyor.

Talebin OECD ülkelerinde gelecek yıl bu yıla göre günlük 300 bin varil artarak yaklaşık 46 milyon 100 varil, OECD dışı ülkelerde ise günlük 1,9 milyon varil artarak yaklaşık 58,3 milyon varil olacağı hesaplanıyor.

Çin, diğer Asya ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Hindistan ve Latin Amerika'daki ekonomik ve üretim faaliyetlerindeki artan ivme ve ulaştırma faaliyetlerinde kaydedilen iyileşmenin talep artışını destekleyeceği tahmin ediliyor.

Petrol ürünleri açısından, jet yakıtı, benzin ve dizelin oluşturduğu ulaşım yakıtlarının talep artışına yön vermesi bekleniyor. Ayrıca, petrokimya ham maddelerinin kullanımdaki artışın da talep artışını desteklemesi öngörülüyor. ​​​​​​​