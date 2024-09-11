OPEC'in talep beklentisini düşürmesi fiyatları etkiledi! Brent petrolün varil fiyatı 69,94 dolar

Dün 72,28 dolara kadar yükselen ve günü 69,19 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 08.56 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,08 artarak 69,94 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 66,44 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki ciddi düşüşte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) bu yıl ve gelecek yıla dair talep beklentisini düşürmesi etkili oldu.

W TI Mayıs 2023'ten beri en düşük seviyede

Brent petrolün varil fiyatı 70 doların altında seyretmeye devam ediyor. Dün 70 doların altına düşen Brent petrol, yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesini gördü. Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66 dolar ile Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Petrol fiyatları bir önceki seansta yaşadığı kaybı bugün erken saatlerde kısmen telafi etmeye başladı. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de yaşanan şiddetli fırtınanın etkisiyle petrol üretiminin sekteye uğrayacağı endişesi fiyatların kısmi yükselişinde etkili oluyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada, pazartesi günü Meksika Körfezi'nde başlayan fırtınanın dün gece 'kategori 1 kasırga'ya dönüştüğü ve bugün ABD'nin bazı eyaletlerini etkisi altına alabileceği aktarıldı.

Kesinti olabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor

Petrol ve doğal gaz üretiminde kesinti olabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor. ABD Güvenlik ve Çevre Koruma Bürosu'ndan (BSEE) dün yapılan açıklamada, ABD Meksika Körfezi'ndeki ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 24'ünün ve doğal gaz üretiminin yüzde 26'sının fırtına nedeniyle çevrim dışı olduğu bildirildi.

Brent petrolde teknik olarak 71,42 ile 73,65 dolar aralığının direnç, 67,82 ile 64,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.