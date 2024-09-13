Open AI 'akıl yürütebilen' yapay zeka modeli ChatGPT o1'i tanıttı

OpenAI, yapay zeka sohbet botu ChatGPT’nin en son versiyonu olan OpenAI o1’i resmi olarak duyurdu.

Yeni yapay zeka modeli, önceki sürümlere kıyasla daha karmaşık matematiksel, bilimsel ve kodlama problemlerini çözme yeteneğine sahip.

OpenAI o1, özellikle profesyonellerin karmaşık görevlerde daha başarılı sonuçlar elde etmesi amacıyla geliştirildi.

OpenAI’nin Baş Bilim İnsanı Jakub Pachocki, OpenAI o1’in, önceki modellerin aksine, bir problemi çözmeden önce daha fazla zaman harcayarak derinlemesine düşündüğünü ve daha doğru sonuçlar sunduğunu belirtti.

Bu model, sorunu parçalara ayırarak çözüm sürecine yaklaşırken, özellikle fizikçiler ve yazılımcılar gibi profesyoneller için önemli bir araç olma yolunda ilerliyor.

Bu yeni versiyon, OpenAI’nin geliştirdiği yapay zeka modellerinde büyük bir adımı simgeliyor. "OpenAI o1" adı verilen bu sürüm, matematiksel ve mantıksal muhakemelerde daha etkili sonuçlar üreterek, ChatGPT gibi araçlarda görülen bazı zayıflıkları giderme amacı taşıyor.

Yeni modelin adı ise, OpenAI’nin yapay zeka modellerine verdiği adlandırma sisteminden geliyor. Önceki versiyonlar 1, 2, 3 ve 4 olarak adlandırılırken, o1 yeni bir serinin başlangıcını ve bu alandaki büyük gelişimi temsil ediyor.