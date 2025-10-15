OpenAI ile işbirliği yapan Walmart'ın hisseleri rekor kırdı

Walmart, OpenAI ile yeni bir işbirliği yaptığını duyurduktan sonra hisse değeri yaklaşık yüzde 5 artarak 107,21 dolara çıktı. Bu seviye, şirketin bugüne kadarki en yüksek kapanışı olarak kayda geçti.

Şirket, müşterilerin ChatGPT üzerinden Instant Checkout özelliği ile doğrudan alışveriş yapabileceğini açıkladı. Ayrıca Walmart ve Sam’s Club internet sitelerine, arama çubuğuna entegre şekilde sohbet tabanlı ChatGPT desteği getirilecek.

ChatGPT üzerinden alışveriş dönemi başlıyor

CEO Doug McMillon, yıllardır e-ticaret deneyiminin sadece arama çubuğu ve ürün listelerinden ibaret olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu durum değişmek üzere. Kişiselleştirilmiş, bağlamsal ve çoklu formatta yerel bir yapay zekâ deneyimi geliyor.”

Şirket, anlaşmanın mali boyutunu açıklamadı ancak ortaklığın Walmart’ın genişleyen yapay zekâ stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi.

McMillon, şirketin yapay zekâ destekli alışveriş asistanı Sparky ile ve OpenAI ortaklığı gibi anlaşmalarla daha “eğlenceli ve pratik” bir alışveriş geleceğine hızla ilerlediklerini söyledi.

Walmart, e-ticaret ve teslimat alanındaki büyümesini de sürdürüyor. Walmart ABD’nin çevrim içi satış birimi, bu yılın ilk çeyreğinde kâra geçmişti ve ikinci çeyrekte yeniden kârlılık artışı kaydetti.

OpenAI CEO’su Sam Altman ise ortaklığı “günlük alışverişleri biraz daha basitleştirme” fırsatı olarak değerlendirdi.

OpenAI ortaklık zincirini genişletiyor

OpenAI son dönemde teknoloji ve perakende şirketleriyle yoğun anlaşmalar yapıyor. AMD, Broadcom ve Nvidia gibi çip üreticileriyle altyapı ortaklıkları kurulurken, Nvidia eylül sonunda OpenAI’a 100 milyar dolara kadar yatırım planını duyurdu.

Bunun yanında, e-ticaret ve uygulama entegrasyonları kapsamında Etsy, Shopify, Booking.com, Canva, Coursera, Spotify, Zillow, Expedia, Instacart ve DoorDash gibi markalarla da pilot çalışmalar yürütülüyor.

Medya lisanslamasında ise News Corp, Vox Media, The Atlantic ve Financial Times öne çıkıyor.

700 milyon kullanıcıya erişim avantajı

UBS analisti Michael Lasser, Walmart-OpenAI işbirliğinin haftalık 700 milyon ChatGPT kullanıcısına erişim fırsatı sunduğunu belirtti. Lasser'a göre Walmart yine tüketici trendlerine erken uyum sağlayan şirketlerden biri olarak öne çıkıyor.

“ChatGPT, ürün keşfinde giderek daha sık kullanılıyor. Bu da Walmart’a hem ek gelir hem de rakiplerden ayrışma avantajı sunabilir” değerlendirmesinde bulundu.