OpenAI'da sancılı değişim! Artık kâr amacı güdecek

İnsanlığa ve kamu yararına fayda sağlamak için geliştirilen OpenAI, hizmet prensibini kâr odaklı değiştiriyor. Microsoft için avantaj sağlayacak bu değişim, yatırımlardan daha fazla kazanç getirecek.

Microsoft servetine servet katacak

OpenAI'nin kâra odaklanması ile Microsoft'un şirkete yaptığı yatırımların karşılığını alacağı düşünülüyor.

Değişim sancılı olacak

Ancak 2015 yılında kurulan OpenAI'nin değişimi, Microsoft için avantajlı olsa da bazı zorlukları beraberinde getirecek..

Devasa değeri ve riskli teknolojisi nedeniyle OpenAI’daki bu dönüşümün, hem yasal zeminde hem de halk nezdinde nasıl karşılanacağı bilinmiyor. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), hali hazırda OpenAI ve Microsoft’a yönelik bir yapay zeka piyasası incelemesi yürütüyor.

Son dönemdeki değişimlerin en büyük adımı

Son dönemde OpenAI'da hareketlilik artarken, bu dönüşümün atılan en büyük adım olacağı düşünülüyor. Mira Murati’nin ayrılması, rakiplerle artan rekabet, bu değişim sürecinin önemli parçaları arasında.

Bununla birlikte, OpenAI’nin yapısındaki değişim ABD ve Avrupa’daki düzenleyicilerin de ilgisini çekiyor. Özellikle yapay zeka teknolojilerinin kamuya açık ve denetlenebilir olması gerektiğini savunan bilim insanları, bu değişime karşı çıkıyor.

'Kamu yararı' statüsünü korumalı

OpenAI’nin kamuya hizmet eden bir şirket olarak değişimini tamamlaması beklenirken, topluma yönelik girişimlere de daha fazla kaynak ayırabileceği düşünülüyor. Uzmanlara göre, bu tür bir geçiş, yatırımcı ilgisini hızla artırabilir.

OpenAI’nin iş yapısının yasallığıyla ilgili soruşturmalar da devam ediyor. Elon Musk, 100 milyon dolarlık yatırımın kamu yararına kullanılmadığı gerekçesiyle OpenAI’ya dava açmıştı. Vergiden muaf tutulan OpenAI’nin kâr amacı güden bir yapıya dönüşmesi, ABD İç Gelir Servisi’nin de müdahelesine neden olabilir.