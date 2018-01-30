Oran: Döviz geliri olmayan dövizle borçlanmasın

30 Ocak 2018

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, "İş dünyası söyleşileri" kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

2017 büyüme rakamlarını anımsatan Oran, bunun daha da üzerine çıkılması gerektiğinin altını çizerek, geçen yıl ihracatta rekorların kırıldığını, Borsa İstanbul'un rekor tazelediğini ve Türkiye'de dünya çapındaki projelerin devam ettiğini anımsattı.

Bu yıl küresel büyümenin daha da canlanacağının tahmin edildiğini aktaran Oran, "Özellikle Avrupa bölgesinde artacak alım gücü, ihracatta yeni rekor kapılarını aralıyor. İşsizlik meselesinde Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği 'artı 2' hedefiyle devam ediyor ve bu yönde teşvikler artarak sürüyor. Bu işverenlerimizi kamçılıyor, çalışanlarımızı özendiriyor" diye konuştu.

Türkiye'deki işsizliğin "pozitif işsizlik" olduğuna değinen Oran, İTO üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl başlattığı istihdam seferberliğinde "artı 1 istihdam" sözünü tuttuğunu ve İstanbul'un yaklaşık 500 bin kişi ile en fazla istihdam oluşturan il olduğunu hatırlattı.

Oran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "artı 2 istihdam" çağrısına karşılık olarak da geçen yıl gerçekleşen ek istihdam rakamının 2 katına çıkıp 1 milyona ulaşmaması için hiçbir sebep olmadığını vurguladı.

"Döviz gelirin yoksa dövizle borçlanma"

Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından özellikle döviz kurları ve borsada birilerinin beklediği gibi bir hareket yaşanmadığına ve ekonominin kontrol altında tutulduğuna dikkat çeken Oran, Türkiye'de artık ekonominin, döviz rezervlerinin ve bankaların güçlü olduğunu bildirdi.

Zaman zaman piyasadaki dalgalanmalarda döviz borcu olanların sıkıntıya girdiğine işaret eden Oran, döviz geliri olmayanların dövizle borçlanmasının bir anlamı olmadığını dile getirerek, TL ile borçlanma noktasında faiz oranlarının aşağıya çekilmesinin cazip göründüğünü bildirdi.

Faizlerin yüksek olmasını eleştirdi

Türkiye'de faiz oranları çok yüksek olduğunu belirten Oran, bu faiz oranlarıyla yatırım yapmanın yüksek maliyetli olduğunu ifade etti.

"Faiz, iki taraflı bir mesele" diyen Oran, "Mevduat sahipleri banka banka dolaşıp parasına yüksek faiz arıyor. Banka da bu parayı yüksek faizle aldığı için kredi faizleri de yüksek oluyor. Böylece hem faiz hem de enflasyon körükleniyor. Aslında bu da bir milli mesele. Biz düşük faiz ve düşük kar payına razı olacağız ki o zaman kredilerde düşük faiz ve düşük kar payı bekleyeceğiz" yorumunu yaptı.

Oran, geçen yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle KOBİ'ler için düşük faizli "cansuyu kredisi" oluşturduklarını hatırlatarak, "Biz odalar olarak bankalara yüzde 7,5 faizle paramızı verdik. Bankalar da bununla yüzde 9,90 ile KOBİ'lere ucuz maliyetli kredi verdi. Bu, zorda olan firmalara bir çıkış yoluydu. 220 milyar lira civarındaki KGF'de ise Hazine'nin herhangi bir para vererek değil sadece kefil olmasıyla, bankalar firmaların önünü açtı. 'Bu paralar geri gelmeyecek, hepsi batacak' diyenler oldu ama KGF kullananlar böyle söyleyenleri mahcup etti. Normalde bankalarda geri dönmeyen kredi oranı yüzde 3,5 seviyelerindeyken, bu oran KGF'de yüzde 1'lerin çok altında." diye konuştu.

"2018 tam bir yatırım yılı"

Türkiye ekonomisinin 2018 büyümesinin hareketli olacağını belirten Oran, "KGF kredileri, istihdam teşviki, küresel büyümedeki hızlanma, ihracattaki artış... Bunların hepsi hesaba katıldığında tam bir yatırım yılı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul, sağlık, enerji, bilişim, turizm, finans, imalat, tekstil, gıda ve otomotivin Türkiye'de fırsatlarla dolu cazip sektörler olduğuna işaret eden Oran, Türkiye'nin hem iç hem de dış talebin yüksek olduğu ender ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Oran, "Fırsat üreterek, yatırım yaparak ülkemizi hep birlikte büyüteceğiz. Büyütmek zorundayız. Böyle bir misyonumuz var. Biz büyüdükçe bize umut bağlayan ülkelerin de moralleri düzeliyor. İnşallah ordumuz da Afrin'den zaferle dönecektir. Çünkü inanıyoruz ki bizim davamız haktır." dedi.

Öztürk Oran, "İnanıyorum ki 2018 ve sonrasında büyümede çift hanelere geleceğimizi söylersek çok da abartılı konuşmuş olmayız. Herkes büyük bir azimle iş başında." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA