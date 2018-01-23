Organik üründe 2.5 milyar dolar ihracat hedefi

23 Ocak 2018

Türkiye'nin 2017 yılında gerçekleştirdiği 87 milyon dolarlık organik gıda ürünü ihracatının yüzde 74'ü Ege Bölgesi'nden gerçekleştirildi. Organik ürün ihraç edilen ülke sayısı ise 68 oldu.

Ekonomi Bakanlığı tarafından organik sektöründe koordinatör birlik olarak belirlenen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) ve Tarımsal Ürün Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları Derneği (KSKDER) işbirliğinde düzenlenen Organik Tarım Çalıştayı'nda konuşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, ihracatçı firmaların beyanlarını esas alan E-Birlik verilerine göre Türkiye'nin organik gıda ürünü ihracatının 2017 yılında yüzde 10.3'lük artışla 21 bin tona ulaştığını, değer bazında ise; yüzde 17.2'lik artışla 87 milyon dolara çıktığını, bu ihracatın yüzde 74'ünün Ege İhracatçı Birlikleri'ne üye ihracatçılar tarafından yapıldığını kaydetti.

Türk Organik Sektörü'nün 2023 yılı için 2.5 milyar dolarlık ihracat hedefi olduğuna dikkati çeken Celep, "Türkiye'de organik sektörünün ihracat rakamı kayda alınan rakamın en az 5 katı seviyesinde. İhracat beyannamelerinde organik işaretlemesi tam olarak yapılmadığı için rakamlar düşük görünüyor. Türkiye'nin Organik ürünlerin en fazla ihraç edildiği ülkelerde Almanya ilk sırada yer alırken, bunu ABD ve Fransa takip ediyor. Ülkemizin en büyük pazarı Avrupa Birliği ülkeleri. Dünya Genelinde 68 farklı ülkeye organik ürün ihraç ediyoruz. En fazla ihraç edilen organik ürünler sırasıyla Çekirdeksiz Kuru Üzüm, Kuru İncir, Fındık ve Kuru Kayısı" şeklinde konuştu.

Organik sektörü insan ve çevre sağlığını koruyor

Organik Tarım Sektörü'nün daha nitelikli ve sağlıklı ürün elde etmek için her aşamada kontrol edilen, doğal dengeyi koruyan, sürdürülebilir ve güvenli ürünler ürettiğinin altını çizen Celep sözlerini şöyle tamamladı; "Organik sektörü, insan ve çevre sağlığını destekliyor, ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor, vergi ödüyor ve istihdam sağlıyor. Organik tarımın başladığı ve ülkemiz için merkez konumundaki Ege Bölgesi’nde tüm sektör paydaşları olarak bir araya geldik. Organik Ürün Çalıştayı'nda üretim ve ihracat aşamasında yaşadığımız sorunları hep beraber konuşup tartışacağız, hep birlikte çözüm yolları arayacağız ve sektörümüzün önünü açacağız.”

Organik sektörü 15 yılda yüzde 500 büyüdü

Dünya’da Organik Ürün Pazarının son 15 yılda yüzde 500’ün üzerinde büyüdüğü bilgisini paylaşan Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Avcı, Organik Sektörü'nün her yıl ortalama yüzde 15 civarında büyüdüğünü dile getirdi.

"2018 yılı ekolojik yıl olsun"

"Organik sektörü ekonomik kriz dönemlerinde bile büyüme gösteren, dinamik ve artık niş olmayan bir pazar" şeklinde konuşan Avcı, "Sağlıklı verilere ulaşmak zor olsa da 90 Milyar dolar olduğu tahmin edilen bu pazarda ülkemizin payı yüzde 1’i bile bulmuyor. Önemli bir tarım potansiyeli ve tarım ürünleri tedarikçisi olan ülkemizin bu pazarda sürdürülebilir bir şekilde çok daha fazla payı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle hem iç pazarımızı hem de ihracatımızı geliştirmek için, doğru analizler yaparak hep birlikte daha çok çalışmamız gerektiği ortadadır. Bu gün olduğu gibi… Bu çalıştayla birlikte, 2018 yılına güzel bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum. Siz değerli katılımcılarımızın Yeni yılını kutlar, 2018 yılının ülkemiz ve sektörümüz açısından çok güzel gelişmelerin yaşandığı ekolojik bir yıl olmasını dilerim" dedi.

"2023'te tarım arazilerinin yüzde 5'inde organik üretim hedefliyoruz"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Resul Durmaz ise; su ve toprağın kimyasallarla kirletilmesi nedeniyle organik tarıma geçmenin gerekliliği üzerinde durdu. Durmaz, "Burada devlete, üniversitelere ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların bir araya gelmesi lazım. Bu 3 unsur bir araya gelirse üretimi planlı ve sağlıklı yapabiliriz. Dünya'da organik tarım alanları 91 milyon hektar, tarım alanlarının yüzde 1.1'lik bölümünde organik tarım yapılıyor. Türkiye'de tarım alanlarının yüzde 2 seviyelerinde 524 bin hektar alanda yapılıyor" şeklinde konuştu.

"Birim alandan daha fazla ürün elde etmek, bunu yaparken doğanın tahrip edilmemesi ana hedefimiz" diyen Durmaz sözlerini şöyle tamamladı; "Organik ürünlere ilgi her geçen gün artıyor. Organik tarımda diğer ülkelerle mevzuat denkliği sağlayarak ihracatı arttırmayı hedefliyoruz. organik tarım alanlarının payını toplam tarım arazilerinde 2023 için yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyoruz" diyerek sözlerine son verdi.

"İzmir'de 3 bin 451 üretici 129 çeşit organik ürün üretiyor"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir İl Müdür Vekili Musa Bakan, İzmir'de 23 ilçede 3 bin 451 üreticinin 21 bin 883 hektar alanda 129 çeşit organik bitkisel üründe üretim yaptığını, en fazla incir, zeytin, üzüm, mısır, domates üretildiğini anlattı.

İzmir'de organik üretim yapan 6 adet kanatlı, 4 adet arıcılık ve 1 adet büyükbaş işletmesi olduğu bilgisini ileten Bakan, "Organik sektöründe faaliyet gösteren toplam işletme sayımız ise 246. 2017 yılında destekleme ödemeleri kapsamında 2 bin 560 üreticiye 9 trilyon organik tarım desteği ödemesi gerçekleştirdik" diye konuştu.

Tarımsal Ürün Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları Derneği (KSKDER) Başkanı Nesrin Serin Onkardeşler, KSKDER'in 2016 yılında kurulmuş yeni bir dernek olduğunu, organik sektörünün paydaşlarıyla, özellikle üniversiteler ile işbirlikleri yapmak istediklerini, bu amaçla Organik Ürün Çalıştayı’nın partneri olduklarını, KSKDER'e tüzel kişilerin üye olabileceği bilgisini verdi.

22-24 Ocak 2018 tarihleri arasında Çeşme'de düzenlenen Organik Tarım Çalıştayı'na Ekonomi Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Organik Sektörü paydaşı kurumların temsilcilerinden 200 civarı kişi katılıyor.