Organize Sanayi Bölgeleri üretimde tarih yazdı

Organize sanayi bölgelerinde üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan, AR-GE ile nitelikli üretim kabiliyetini geliştiren 12 kategoride ilk 10’a giren 77 firmaya, toplam 126 plaketin verildiği törende konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’nin Yıldızları Araştırması’nın tamamen gönüllülük esasını göre yapıldığını kaydederek, 2021 yılı bilanço verilerini kapsayan araştırmaya 38 şehir ve 82 OSB’den şirketlerin katılım sağladığını vurguladı.

Araştırmaya makine, tekstil, gıda, ana metal ağırlıklı olmak üzere 29 sektörden katılım gerçekleştiğini ifade eden Kütükcü; “Araştırma sonuçlarına göre, OSB’lerimiz 2021 yılında bir önceki yıla göre, brüt satışlarını yüzde 75, ihracatlarını yüzde 46,5, istihdamlarını yüzde 11,7, kadın istihdamını ise yüzde 13,8 artırarak adeta yeni bir üretim tarihi yazdı. Üretimin ve ticari hayatın tüm dünyada baskı altında olduğu bu dönemde, yükselen küresel enflasyona, artan maliyetlere ve tüm diğer zorluklara rağmen bizim sanayicilerimiz yılmadan, usanmadan ısrarla üretti, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın her köşesinde dalgalandırdı, dalgalandırmaya devam ediyor. OSB sanayicilerimiz başta olmak üzere, bu ülkenin sanayicileri, üretim cephesinin asıl kahramanlarıdır” diye konuştu.

“Fabrika sayısı 67 binin üstüne çıktı”

Türkiye’de OSB olmayan il kalmadığına işaret eden Kütükcü, “OSB’lerimizin sayısı 348’i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, 34’ü Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olmak üzere 382’ye ulaştı. Sadece bu yıl 16’sı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, 3’ü Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı 19 yeni OSB kuruldu. Yine bu yıl OSB’lerimizde 1600 yeni parsel daha üretime kazandırıldı. Böylece OSB’lerimizde üreten fabrika sayımız 67 binin üzerine çıktı" dedi.

“OSB’ler yeşil dönüşümde model olacak”

Yeşil dönüşüm konusunu OSB’ler için fırsata çevirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerine de dikkat çeken Kütükcü; “Sanayicilerimize yönelik emisyon ticaret sistemi, karbon vergisi, teşvikler, yeşil finansman gibi başlıklarda çok sayıda eğitim, bilgilendirme semineri ve çalıştay düzenleyerek camiamızın farkındalığını artırdık. OSB’lerimizin yeşil dönüşüm sürecinde de Türk sanayisine rol model olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu. Türkiye’nin, tüm zorluklara rağmen yatırım iştahını hala koruduğunu vurgulayan Kütükcü, “Sanayicilerimiz ya mevcut yatırımlarını büyütmek ya da yeni yatırım yapmak istiyorlar ancak pek çok OSB’miz, yatırım yapmak isteyen bu sanayicilerimize yer tahsis edemiyor. OSB’lerimizde yeni genişleme bölgesi açmak, yer seçimi ve kamulaştırma süreçleri o kadar uzun sürüyor ki yeni bir OSB açmaktan hiçbir farkı yok. Yer seçimi ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılması noktasında desteklerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Varank: “OSB’lerdeki doluluk oranı yüzde 90”

Törende konuşan ve Organize sanayi bölgelerine (OSB) yönelik son rakamlar konusunda bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “2002 yılında ülkemizde 192 OSB varken, son 20 senede 156 yeni OSB kurduk ve toplam sayıyı 348’e çıkarttık. 2022 yılına çok özel bir parantez açayım, bu sene 16 yeni OSB kuruldu. OSB Kanunu çıktığından bu yana, en fazla OSB 2022 yılında kuruldu. Bu bir rekordur" dedi. Yatırım Programı’nda yer alan OSB projelerine, bu yıl 2 milyar liraya yakın harcama yaptıklarını belirten Varank, “Bu da bir başka rekor, OSB’lere en fazla ödeneği 2022 yılında kullandırdık. Ümit ediyorum ki bu rekorları da aşmak yine bizlere, AK Parti hükümetlerine nasip olacaktır. 2002 öncesi 40 yıllık dönemde OSB’lerdeki parsel sayısı sadece 30 bin civarındaydı. Bugün artık OSB’lerimizde 82 bin parsel bulunuyor. Üretimde bulunan parsel sayısını ise 5 kattan fazla bir artışla 11 bin parselden 58 bin parsele çıkarttık. Bugün itibarıyla üretimdeki 264 OSB’de yer alan parsellerin doluluk oranı yüzde 90 seviyesindedir" diye konuştu. “Yeni OSB kurma çalışması yapıyoruz” Kasım ayında 56,9 milyar lira sabit yatırım tutarı olan 1437 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini belirten Varank, “28 ilimizde 12 bin 300 hektar büyüklüğünde 38 yeni OSB kurmanın da çalışmalarını yapıyoruz. Mevcut OSB’lerimizi genişletmek adına gayret içindeyiz. 39 ilimizde 65 OSB’de 20 bin hektar ilave alan için yer seçim süreçlerine devam ediyoruz" dedi. Konuşmasında OSB’lerin istihdam ve ihracat boyutlarına da değinen Varank; “Bugün itibarıyla OSB istihdamı yaklaşık 2,5 milyona yaklaşmış durumda. Yani, OSB’ler tek başına ülkemizdeki sanayi istihdamının yüzde 40’tan fazlasını sağlıyor. OSB’lerimizdeki firmaların toplam ihracatı da 65 milyar dolara ulaşmış durumda. Ülkemizde yapılan toplam sanayi ihracatının yüzde 43’ü OSB firmaları sayesinde gerçekleşiyor."

Özel sektöre asgari ücret desteği 10 milyar lirayı geçecek

Mustafa Varank, 2022 yılında özel sektöre verdikleri 5,7 milyar liralık asgari ücret desteğinin 2023 yılında 10 milyar lirayı geçeceğini söyledi. Enflasyonun önümüzdeki aylarda hızla bir düşüş eğilimine gireceğini ifade eden Varank, “Burada bir baz etkisi olsa da bu enflasyonla mücadelede sonuç aldığımız gerçeğini değiştirmiyor. Dışsal yeni şoklarla karşılaşmadığımız takdirde, enflasyonda beklentilerin de aşağı yönlü olmasını öngörüyoruz. Bu süreçte işverenlerin yüklerini hafifletecek tedbirleri almaya devam edeceğiz" diye konuştu.