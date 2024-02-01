Orhan Turan: KOBİ’leri stratejik konumda ele almalıyız

TÜSİAD'tan yapılan açıklamaya göre, törende, 7. Çağrı Grubu’nda eşleşen teknoloji kullanıcıları ve tedarikçileri, birlikte projelendirdikleri 5 dijital çözümü tanıttı. Devamında, TÜSİAD SD2'de yeni uygulama örnekleri oluşturacak bu çözümlerin jüri tarafından belirlenen başarı kategorileri açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, yatırım ekosisteminin katma değerli ve ileri teknolojili üretime yoğunlaşmasını sağlarken yeşil ve dijital dönüşüm unsurlarının gözetilerek değer zincirinin kritik halkaları olan KOBİ’lerin stratejik konumda ele alınması gerektiğini belirtti.

Turan, "Bu kapsamda KOBİ ölçeğindeki teknoloji şirketlerimizin ve startuplarımızın geliştirdiği dijital çözümlerin takip edilmesi; büyük şirketlerimizle teknoloji ihtiyaçları doğrultusunda bir araya getirilmeleri ağırlık verdiğimiz bir alan.

Bu hedefle başlattığımız TÜSİAD SD2 Programı KOBİ ölçeğindeki teknoloji tedarikçilerimize geliştirdikleri dijital çözümleri doğru adreslere ulaştırma imkanı sunuyor. Çözüm arayışı içerisinde olan şirketler için de teknoloji ihtiyaçlarına cevap bulacakları bir platform olma niteliğiyle değer yaratıyor. Güçlü bir işbirliği modeli olan ve giderek daha geniş bir ekosistemi kucaklayan TÜSİAD SD2 Programı'nın yedinci yılına giriyor olmak bize gurur veriyor." değerlendirmesini yaptı.

"Teknolojiyi odak noktamız yapmalıyız"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı Perihan İnci ise "Cumhuriyet'in 2. yüzyılında yeni bir hikaye yazmak istiyorsak bilim ve teknolojiyi odak noktamız yapmalıyız. Dijital dönüşümde yeni teknolojileri en etkin şekilde kullanmak; aynı zamanda bu teknolojilerin yerelde geliştirilmesini sağlamak sürecin başarısı ve sürdürülebilirliği açısından önemli." ifadelerini kullandı.

İnci, teknolojiyi üretmek ve etkin şekilde faydalanmanın ancak bunu mümkün kılacak nitelikli insan kaynağı ile olabileceğini, küresel ölçekte rekabetçi kalabilmek için yüksek katma değerli ürünlerin teknolojisinin Türkiye'de geliştirilmesinin hedeflenmesi gerektiğini açıkladı.

İnci, "TÜSİAD SD2 Programı’nın bu anlamda değerli katkıları olduğuna inanıyoruz." yorumunu yaptı.

TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Onur Eren de TÜSİAD SD2 ekosistemi her geçen gün büyürken teknolojiyi kullanan ve üreten şirketler için özelleştirilmiş ve odaklı hizmetlerle de dijital dönüşüme desteklerinin sürdürdüğünü belirtti.

Eren, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eşleşen şirketler heyecan verici ve sektörlerinde örnek oluşturacak uygulamaları çalışıyor ve böylece TÜSİAD SD2’nin başarı hikayeleri artıyor. Bu projelerin yanı sıra 2023’te TÜSİAD SD2 platformu üyelerine özel teknoloji buluşmaları, iyi uygulama ziyaretleri gibi odaklı etkinlik ve çalışmalar gerçekleştirmeye başladık. 2024’te de tematik toplantılarla ve yurt dışı bağlantılı yeni açılımlarla TÜSİAD SD2 şirketlerine umut ve vizyon kazandırmaya ve dijital dönüşüm çalışmalarına destek olmaya devam edeceğiz."