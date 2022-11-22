ORKA Banyo, UNICERA'da fark yarattı

Bütünsel tasarım yaklaşımı ve 30 yıllık tecrübesi ile dünya standartlarında kaliteye sahip fonksiyonel ürünler geliştiren ORKA Banyo, banyoları yaşanabilir mekanlara dönüştürüyor. İstanbul’da düzenlenen UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda ziyaretçilerini ve sektör profesyonellerini ağırlayan ORKA Banyo, inovatif, şık ve kullanışlı yeni banyo mobilyası tasarımlarını görücüye çıkardı.

Sektördeki tasarım ve üretim gücünü güçlü tasarımcı iş birlikleriyle taçlandıran ORKA Banyo, özellikle Milano'daki ofisi Aksu/Suardi ile başarılarını katlayan tasarımcı Sezgin Aksu ve İtalyan tasarımcı Massimiliano Braconi imzalı koleksiyonlarıyla fuarın gözdesi oldu. Yılların tecrübesiyle birleştirdiği profesyonel işçilik ürünü yeni banyo mobilyalarıyla ORKA; fuara estetik ve renk katan ve büyük ilgi gören muhteşem standında; Ece Erken, Ece Vahapoğlu gibi ünlü isimlerin yanı sıra birbirinden değerli mimarları ağırladı.

Liderliği üstlendikleri banyo mobilyası sektöründe ilklere imza attıklarını belirten ORKA Banyo Genel Müdürü Nalan Yılmaz, “Sektör için çok değerli bir buluşma noktası olan UNICERA, profesyonellere ve tüketicilere ulaşmamızda en büyük platformlardan biri. Bu sene; dünyaca ünlü tasarımcı Sezgin Aksu ile hayata geçirdiğimiz fonksiyonel tasarımlar ve İtalyan tasarımcı Massimiliano Braconi imzalı özel banyo mobilyası koleksiyonlarımızla bu önemli platformda yerimizi aldık. ORKA tasarım ekibimizin yeni ürünlerini de görücüye çıkardığımız, her milimetresine ayrı ayrı özen göstererek hazırladığımız standımızda ağırladığımız ziyaretçilerimizden aldığımız harika geri bildirimler bizleri çok mutlu etti. Türkiye’de ilk demonte banyo dolabı üreterek çıktığımız yolda, gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla sektörde değişim ve dönüşümün öncüsü olduk. ORKA Banyo olarak ürünlerimiz, fark yaratan tasarımlarımız ve attığımız adımlarla ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi gururla gördüğümüz böyle uluslararası fuarlar bizler için çok kıymetli. Modern teknolojiye dayalı değer yaratan tasarım ürünlerimiz ve gerçekleştirdiğimiz güçlü iş birlikleriyle sezonun trendlerini belirlemeye ve banyoları yaşanabilir mekanlara dönüştürmeye devam edeceğiz” dedi.