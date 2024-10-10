Orta Doğu gerilimi fiyatları artırmaya devam ediyor! Brent petrolün varil fiyatı 76 doları aştı

Dün 78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 artarak 76,83 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 73,54 dolardan alıcı buldu.

Petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaş tehlikesiyle petrol arzında aksama yaşanabileceği endişesi fiyat artışını destekliyor. Piyasalar, dünyanın en çok petrol tüketen ikinci ülkesi Çin'de ekonomiyi canlandıracak yeni teşviklerin petrol talebini de olumlu yönde etkileyeceğini ifade ediyor. Hükümetin ülke ekonomisini desteklemek adına hafta sonu daha fazla mali teşvik planı açıklaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,13 ile 80,94 dolar aralığının direnç, 75,32 ile 72,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.