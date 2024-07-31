Orta Doğu'da yükselen tansiyon petrol fiyatlarını da yükseltti

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye, konutunda suikast düzenlendi. Hamas ve İran Devrim Muhafızları, suikastın arkasında İsrail'in olduğunu açıklarken, İsrail resmi makamları ise sessizliğini korumaya devam ediyor.

Bölgede daha büyük bir gerilimi önleme çabalarına rağmen gerçekleştirilen suikast, petrol piyasalarında arz endişelerine yol açtı. Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de petrol talebine ilişkin artan endişeler fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,62 ile 80,51 dolar aralığının direnç, 78,73 ile 77,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.