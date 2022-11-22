Ortadoğu ülkelerinde spor pazarı büyüyor

PwC tarafından gerçekleştirilen Middle East Sports Report (Orta Doğu Spor Araştırması) verilerine göre, küresel spor pazarındaki büyümenin önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 3 oranında yavaşlaması bekleniyor. Aynı dönemde Orta Doğu bölgesinde yüzde 8,7 oranında büyüme gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Abu Dabi, Bahreyn ve Cidde'de düzenlenen Formula 1 Grands Prix'i, ağır siklet boks şampiyonu Anthony Joshua'nın Suudi Arabistan'daki maçı ve 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar bunun örnekleri olarak öne çıkıyor.



Çeşitlendirme ve sosyal uyum aracı

PwC araştırması, Suudi Arabistan ve BAE dahil olmak üzere Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) üye devletlerinin spor gelişimine 65 milyar dolardan fazla para harcadığını ortaya koyuyor.

Orta Doğu'nun ana farklılaştırıcı özelliği, hükümetlerin sporu, çeşitlendirmenin ve sosyal uyum inşa etmenin bir yolu olarak kullanma arayışında olmaları olarak ifade ediliyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de dahil olmak üzere Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) üye devletleri, spor gelişimine 65 milyar dolardan fazla para harcadı.

Kamu harcamalarının sürmesi bekleniyor

PwC araştırması, Orta Doğu'da katılımcıların futbol ve e-sporun gelir artışı için en büyük potansiyele sahip olduğuna inandıklarını ortaya koyuyor. Araştırmanın Orta Doğu'dan katılımcılarının yüzde 63'ü genel olarak spor pazarının 2023'e kadar tamamen toparlanmasını bekliyor. Bu, küresel rakam olan yüzde 42'den çok daha iyimser bir oran. Olumlu görünüm, kamu harcamalarının devam edeceği beklentisiyle destekleniyor. Buna ek olarak, ankete katılanlar devlet tarafından yönetilen spor kuruluşlarının küresel salgının etkisine uyum sağlama planlarına Orta Doğu'daki spor endüstrisinin iyi yanıt verdiğine inanıyor.

Kapalıçarşı'dan Katar'daki koleksiyonculara özel dünya kupası

Kapalıçarşı'nın usta tasarımcılarından Sabri Demirci'nin 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar'dan gelen özel sipariş üzerine yaptığı altın ve gümüş kupalar, eşsiz tasarımlarıyla büyük beğeni topladı. Yaklaşık 35 yıldır Kapalıçarşı'da altın ve gümüş mücevher tasarımı üzerine çalışan Sabri Demirci, dünya kupası heyecanı yaşayan Katar'daki koleksiyoncu ve ünlü takı mağazalarından özel tasarım sipariş aldı. Demirci, gelen siparişler doğrultusunda beş aylık bir ön çalışmanın ardından Katar'ın sembollerini işlediği, her birinde 200 grama yakın 18 ayar altın ve 4,5 kilo gümüş kullanılan kupaların da arasında olduğu birbirinden özel eserler ortaya koydu.

Markalar, Dünya Kupası’nda tüketici ile nasıl etkileşim kuracak?

Dünya Kupası Araştırması’nda kullanıcıların yüzde 78’i Dünya Kupası’nı birden fazla cihazdan takip etmenin önemli olduğunu belirtiyor. Bu durum, global bir turnuva esnasında markalar için hedef kitlelerini yakalamanın önemini vurguluyor.

Digital Turbine, Türkiye’deki izleyicilerin Dünya Kupası sırasındaki davranış ve tercihlerinin yanı sıra markaların tüketicilerle nasıl etkileşim kurabileceğini anlamak ve analiz etmek adına Dünya Kupası Araştırması’nı gerçekleştirdi.

Ankete katılanların yüzde 65’i Dünya Kupası’nı televizyondan izleyeceğini belirtirken, akıllı telefonlardan maçları takip edeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 43.

Türkiye, turnuvadan elenmiş olsa dahi global futbol coşkusunu seyirciler yaşamaya çok hazır. Ankete katılanların yüzde 63’ü turnuvayı evlerinden takip edeceğini söylerken, çok da az olmayan yüzde 31’lik kısım turnuvayı Katar’daki stadyumlardan canlı olarak takip edeceğini bildirdi.

Ankete katılanların yüzde 84’ünün genel olarak ayda birkaç spor yayınını izlediğini belirtmesi de futbolun Türkiye'de en popüler spor olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.



Spor uygulaması kullanımı artıyor

Mobil cihazlarda sıklıkla kullanılan uygulamalar bu dönemde de içinde bulunulan sürece göre daha farklı bir hal alıyor. Ankete katılanların yüzde 78’i Dünya Kupası ve benzeri turnuvalar esnasında spor uygulamalarında daha fazla vakit geçirdiğini belirtirken, kullanıcıların çoğunluğu maçtan önce veya maçtan sonra spor uygulamalarını kullandığını söylüyor.

Uygulamalar özelinde ise, katılımcıların yüzde 31’i Dünya Kupası’nı izlerken en çok sosyal medya uygulamalarında vakit geçireceğini belirtirken, yüzde 28’i spor mobil oyun uygulamalarında, yüzde 21’i spor haber uygulamalarında ve yüzde 13’ü ise mesajlaşma uygulamalarında daha sık vakit geçireceğini söylüyor.

Birden fazla cihazdan takip

Kullanıcıların yüzde 78’inin Dünya Kupası’nı birden fazla cihazdan takip etmenin önemli olduğunu belirtmesi de araştırmanın öne çıkan önemli datalarından biri oluyor. Bu kadar büyük ve global bir turnuva esnasında ise markalar için hedef kitlelerini yakalamak hiç olmadığı kadar önem arz ediyor. Ankete katılanların yüzde 74’ü Dünya Kupası esnasında karşılarına çıkan reklama dikkat edeceğini ve hatta tekrar izleyeceğini belirtirken, yüzde 71’i reklamını gördükleri ürünü satın almayı düşüneceğini belirtiyor. Yüzde 66’sı ise ürünü reklamı gördükten 2-3 gün içerisinde satın alabileceğini söylüyor. Burada markaların dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri de kullanıcıların reklamlardan beklentilerini karşılamak.

Ankete katılanların yüzde 56’sı Dünya Kupası sırasında karşılaştıkları reklamların komik ve ünlü bir kişi barındırmasının önemli olduğunu düşünüyor. Reklamın komik ve yaratıcı olması durumunda, izleyicilerin reklamını gördükleri bir ürüne ilgilerini arttırıyor ve satın almaya yaklaştırıyor.