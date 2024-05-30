Ortaklık ve yazılım sorunu iddiaları... Togg CEO’su Karakaş'tan yanıt

Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’la ortaklık ve zarar iddiaları gündeme getiriliyor. Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, t24'ün sorularını yanıtlayarak söz konusu iddialara ilişkin açıklamalarla bulundu. Karakaş, ortalık iddialarıyla ilgili, "İhtiyaçlar ortaya çıktığında iş ortaklıkları kurmak da günümüz iş dünyasının sunduğu fırsatlardandır" dedi. Togg CEO’suna sorulan sorular ve verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle:

Togg ile ilgili 2024 için hedeflenen rakamın ilk 4 ayda çok aşağıda kaldığı söyleniyor. Bu tablonun sebebi neler? Kampanyaların satışlara etkisi olmadı mı? Satışların düşük olması Togg’u zarara uğrattı mı?

Togg yola çıktığı ilk günden itibaren gelecek 15 yılı kapsayan bir plan çerçevesinde çalışıyor. Gemlik’teki Togg Teknoloji Kampüsü’nün inşası, ilk ürün T10X’in banttan inmesi ve kullanıcılarıyla buluşması bu plana uygun olarak gerçekleşti. 2023 yılı mart ayında Trumore uygulaması üzerinden ön siparişe açılan T10X 10 günde 177 bin 467 adet sipariş aldı. Bu siparişler arasında noter huzurunda yapılan çekilişle isimleri belirlenen 20 bin kullanıcıya T10X’leri 2023 yılı sonuna kadar teslim edildi. 2024 yılının ilk 4 ayının sonuçlarına bakıldığında ise Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre 7 bin 148 adetlik satış adedi ve yüzde 35,29’luk payla pazar lideri oldu. Sadece nisan ayı verilerine bakıldığında ise Togg T10X 3 bin 3 adetlik satış rakamı ve yüzde 49,25’lik pazar payına ulaştı.

Markanın bundan sonraki hedefi ihracata başlamaktır. İhracat bu yılın sonundan itibaren Almanya’dan başlayacaktır.

Kullanıcılar Togg araçlarında yazılım sorunu olduğunu belirtiyor. Özellikle yazılıma dair atılan adımlara rağmen sorunlar devam ediyor. Bu durum Togg’a özgü bir sorun mu? Bu sorunun sebebi piyasaya erken çıkması olabilir mi?

T10X uzaktan güncellenebilmesi özelliğiyle her zaman yeni ve kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilen modern bir araçtır. Sayıları 30 bini bulan kullanıcılarımız T10X’lerinin güncellemelerini uzaktan ya da arzu etmeleri halinde randevu alarak servis noktalarımıza gelerek yapabiliyorlar. Markamız, yeni dijital ürünler ve kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıracak yazılımlar geliştirerek yollardaki T10X’lerin ve T10X’ten sonra yollara çıkacak yeni akıllı cihazların her zaman yeni ve güncel kalmasını sağlamak için çalışmaktadır, çalışmalarını sürdürecektir. Çünkü oyuncusu olduğumuz yeni lig, klasik otomotiv dünyasından farklı olarak akıllı cihazların arada bir makyajlanmasını ya da yenilenmesin model yılını beklemesini değil, sürekli yeni ve güncel kalmasını gerektirmektedir. Togg, dünyada yeni başlayan bu yarışa tam zamanında girmiştir.

Yakın zamanda yurtdışında birçok otomotiv markası ortaklaştı. Türkiye’deki ekonomik ortam Togg’u bir ortak arayışına götürdü mü? Uluslararası piyasalara açılmak için böyle bir planınız var mı?

Profesyonel dünyada küresel şirketler için fırsatlar ortaya çıktığında değerlendirilebilir. Dünyanın önde gelen batarya üreticisi Farasis firmasıyla yüzde 50/50 ortaklıkla kurduğumuz Siro (Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş) örneğinde olduğu gibi ihtiyaçlar ortaya çıktığında iş ortaklıkları kurmak da günümüz iş dünyasının sunduğu fırsatlardandır.

Stok fazlası araçların satılamadığı için kapalı şekilde yüzlerce tır ile fabrikaya taşındığı bilgisi var. Buna niye gerek duyuldu?

Togg’un bir bayi sistemi olmadığı için, araçları üretip, önce bayilere satıp, sonra da bayiler aracılığıyla kullanıcılara satılmasının beklenmesi de söz konusu değildir. Togg T10X, kullanıcılarımızın Trumore uygulamamız üzerinden verdikleri sipariş şirketimize ulaştıktan sonra üretime girer ve kampüsümüzden teslim noktalarına sahipleri belli araçlar sevk edilirler. Zaman zaman iptal olan siparişler, bazı araçların stokta kalmasına neden olsa da bu araçların sayısı yüzlerce tırla taşınacak kadar büyük adetlere ulaşmaz.