OSB’ler istihdamda yılı rekorla kapatıyor

Türkiye’de organize sanayi bölgesi olmayan il kalmadığını ve OSB sayısının 386'ya ulaştığını ifade eden Kütükcü, “Organize sanayi bölgelerimiz 2022 yılında tüm zor şartlara ve olağanüstü artan maliyetlere rağmen üretimlerini hiç aksatmadan sürdürdü. Organize sanayi bölgelerimiz bu yıl 188 bin kişiye daha yeni istihdam sağlayarak, 2 milyon 500 bin istihdamla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Türkiye'de sanayide toplam 5 milyon çalışanın yarısı organize sanayi bölgelerimizde istihdam ediliyor" dedi.

Kütükcü, 2022 yılında Adana, Adıyaman, Aksaray, Bilecik, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Nevşehir, Zonguldak'ın da aralarında olduğu 18 şehirde 23 yeni OSB kurulduğunu da sözlerine ekledi.