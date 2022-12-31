OSBÜK Başkanı Kütükcü: Elektrik indirimi üretim motivasyonunu artıracak

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, yazılı açıklamasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) sanayi abone grubuna yönelik gerçekleştirdiği indirim kararını değerlendirdi.

"İndirim üretim motivasyonunu artırır"

Açıklamasında, son dönemde küresel enerji fiyatlarında yaşanan artışların Türk sanayisini de olumsuz etkilediğine işaret eden Kütükcü, EPDK'nin indirim kararını memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı. Kütükcü, "Elektrikteki indirim üretimin motivasyonunu artırır." ifadesini kullandı.

"Pozitif etkilenme bekliyoruz"

EPDK kararıyla piyasa takas fiyatındaki tavanın 4 bin 800 liradan 4 bin 200 liraya çekildiğine dikkati çeken Kütükcü, şunları kaydetti:

"Piyasa takas fiyatındaki bu indirimin son kaynak tedarik tarifesine de olumlu yansımasını, böylece organize sanayi bölgelerimizin de bu indirimden pozitif etkilenmesini bekliyoruz. İş dünyası olarak bu indirim kararı için Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Mustafa Varank’a ve EPDK Başkanı'mız Mustafa Yılmaz’a teşekkür ediyorum."