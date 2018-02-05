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Otellerde maliyetler yüzde 13 arttı

Ocak ayında otelerde maliyet artışları yüzde 13,2 olarak kaydedildi.

Otellerde maliyetler yüzde 13 arttı
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Turizmdatabank'ın hazırladığı Otel Maliyetleri Raporu, Ocak 2018 raporu açıklandı. 

Otellerde maliyet artışları yüzde 13,2 enflasyon oranının üzerinde gerçekleşti.

On iki aylık ortalama maliyet artışlarına göre, otellerde en yüksek gelişmeler yüzde 12-13 ortalamalarla yiyecek, içecek ve temizlik gruplarında gerçekleşti.

Ocakta yalnızca enerji-yakıt maliyetleri geriledi. Teknik servis grubu maliyetleri de yüzde 7,2 arttı.

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