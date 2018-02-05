Otellerde maliyetler yüzde 13 arttı
Ocak ayında otelerde maliyet artışları yüzde 13,2 olarak kaydedildi.
Turizmdatabank'ın hazırladığı Otel Maliyetleri Raporu, Ocak 2018 raporu açıklandı.
Otellerde maliyet artışları yüzde 13,2 enflasyon oranının üzerinde gerçekleşti.
On iki aylık ortalama maliyet artışlarına göre, otellerde en yüksek gelişmeler yüzde 12-13 ortalamalarla yiyecek, içecek ve temizlik gruplarında gerçekleşti.
Ocakta yalnızca enerji-yakıt maliyetleri geriledi. Teknik servis grubu maliyetleri de yüzde 7,2 arttı.