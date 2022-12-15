Otellerde yılbaşı bereketi

Yılbaşı için birçok otelin dolduğunu belirten Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkan Yardımcısı ve Medulux Turizm Acentası Kurucusu Şebnem Akman Balta, “Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı planları yapılmış durumda. Kimisi evde, kimi de bulunduğu şehirlerdeki mekanlarda yılbaşını kutlamayı planlarken birçok insan da 2023’e otellerde merhaba diyecek. Bu kapsama yılbaşı gecesine özel oteller de çeşitli programlar düzenliyor” dedi.

2 gece konaklama şartı var

Yılbaşı programları hakkında bilgi veren Balta, “Fiyatlar otel, programın içeriği ve sunulan imkânlara göre değişiyor. Ancak iki kişilik olmak üzere en az 2.500 TL’de başlıyor ortalama 25 bin TL’ye kadar çıkıyor. Lüks otellerde ise bu ücretler 50 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor. Birçok otelde en az 2 gecelik konaklama şartı bulunuyor” diye konuştu.

Kral dairesi 500 bin TL

Balta, en çok ilgi gösterilen şehirlerle ilgili ise “Yılbaşında en çok Uludağ, Kıbrıs otelleri tercih ediliyor. Akdeniz ve Ege’deki otellerin yanı sıra Kapadokya’da da otellerin programları var. İstanbul’dan çıkmak istemeyenler ise şehrin lüks otellerinden rezervasyon yaptırıyor. Yine Ağva, Şile bölgesindeki otellere de ilgi var. Özellikle İstanbul Boğazı’nı gören oteller revaçta. Ancak bu oteller için ciddi bir bütçe ayırmak gerekiyor. İstanbul’daki fiyatlar ortalama 3 bin TL’den 20 bin TL’ye kadar çıkıyor. İstanbul Boğazı’ndaki bazı otellerin gecelik ücretleri 30 bin TL’den, 150 bin TL’ye kadar yükseliyor. Kral dairesinin ücreti ise 500 bin TL’yi aşıyor” ifadelerini kullandı.