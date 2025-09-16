Otellerin yenileme yatırımları mutfakta iç pazarı büyütüyor

Türk endüstriyel mut­fak sektörü imalat sa­nayisinde birçok sek­törde gözlenen genel yavaşla­maya karşın hareketli günler geçiriyor. İç pazarda gözlenen bu hareketin en önemli nede­ninin otel yatırımları oldu­ğunu ifade eden Empero Yö­netim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, “Oteller geçen yıl iyi kazandı. Yatırımların gelecek yıl da sürmesini bekliyoruz” dedi. Bunun yanında artan restoran, kafe gibi gastrono­mi yatırımlarına işaret eden Topuz, “Bizi diğer sektörler­den ayıran en önemli unsur, yeme-içme sektörünün bit­memesi. Mutfak sektörü bir otomotiv gibi bir mobilya gi­bi bir tekstil gibi değil. Ken­di ihtiyaçlarınızı erteleyebi­lirsiniz ama bizim sektör çok farklı. Dışarı çıkıp çay içiyor­sunuz, çay ocağı lazım, soğuk su istiyorsunuz dolap lazım” ifadelerini kullandı.

Sektörün hedef pazarı ABD olmalı

Türkiye İhracatçılar Mec­lisi’nin açıkladığı ilk 1000 ih­racatçı şirket arasında yer alan Empero olarak üç yıllık bir pazar yatırımının ardın­dan ABD’ye kendi çapların­da hacimli ihracat yapmaya başladıklarını anlatan Topuz, ABD pazarı hakkında şu bil­gileri paylaştı: “Ağırlıklı fırın grubu ve pişirici satılıyor. Bu­laşık makinelerine başladık. ABD’de 10-12 bölgede distri­bütör oluştu. Bizden alıp sa­tıcıya ürün temin ediyorlar. İhracatta ABD’de daha ön­ce ürün satanlar var ama kü­çük tutarlardı. ABD çok bü­yük, bence tüm sektörlerin ne ürettiğinden bağımsız ABD pazarına girmesi lazım. Ka­zançlı bir pazar. Trump ada­letli olduğu için ve bizim güç­lü rakiplerimize de vergi koy­duğu için avantajımız var. ABD’de sektör açısından ken­di üreticileri pazarda hakim, hemen ardından Çin geliyor. ABD’de market buzdolapla­rında güçlüyüz. Orada herkes bir şey satabiliyor. Biz ağırlıklı pizza fırını satıyoruz” ifadele­rini kullandı.

Konya Organize Sanayi­de yaptıkları yeni yatırımın en temel motivasyonunun da ABD pazarında gördükleri po­tansiyel olduğuna işaret eden Bekir Topuz, üretim tesisini büyüttüklerini anlattı. Topuz, “Bu sene ABD’de iki fuara ka­tıldık. Biz geçen 3 yılda oraya bir dolarlık bile ürün satama­dık. Ama ürün geliştirme, fu­arlar, belgelendirmeler dahil yüz binlerce dolar harcadık. Bizim şöyle bir yanılgımız var, oradaki fuarlara giden arka­daşlar genelde ‘ufak tefek mal satmaya başlayalım, belgele­ri öyle alırız’ diyor. Ürün sa­tabilmeniz için önce belge al­manız lazım” dedi.

“Çin’den ilgi var, heyetler geliyor”

Suudi Arabistan ve Mısır gi­bi pazarların da hareketli ol­duğunu dile getiren Topuz, Fas ve Cezayir gibi Kuzey Afri­ka pazarlarında ise ek vergiler yüzünden Avrupalı firmalara karşı rekabette zorlandıkları­nı, “O pazarlar sıkıntılı” sözle­riyle ifade etti. ABD’den sonra Asya’ya yöneleceklerini bura­da da ilk adım olarak Singapur ile başlayacaklarını aktaran Bekir Topuz, yurt dışı pazar­larda Türkiye’nin en güçlü ra­kibi olan Çin’den bir heyetin Konya’daki fabrikaya ziyarete geldiğini söyledi. Topuz, söz­lerini şöyle sürdürdü: “Çin as­lında bizim her yerde rakibi­miz ama herkes Çin malını tercih etmiyor. Çin malı de­yince akla ‘kaliteli mal’ gelmi­yor. Türk ürünü dediğiniz za­man ise kalite algısı geliyor. Mesela bizim Kanada’daki bir bayimiz katalog üzerine özel­likle ‘Made in Türkiye’ yazı­yor ki Çin malı ile karıştırıl­masın. Çin’den de son dönem­de bize bir ilgi var. Çin’den bir heyet iki kez fabrikamıza gel­di ve bizden Çin için bayilik talep etti. Süreç önümüzdeki günlerde netleşecek.”

Sektörden 4 milyar TL’lik yatırım hamlesi

Mutfak sektörünün 2025 yılını 5,6 milyar dolarlık bir ihracat geliri ile tamamlamasını beklediklerini ifade eden Topuz, bu tutarın geçen sene ile hemen hemen aynı olacağını söyledi. Endüstriyel mutfakta artış yaşansa da ev tipi mutfak gereçlerindeki düşüş nedeniyle ihracatın yerinde sayacağını anlatan Topuz, sektör özelinde yatırımların da arttığı mesajını verdi. Endüstriyel mutfak tarafında 10’a yakın firmanın yeni yatırım yaptığını ve bu yatırımların tutarının 4 milyar TL’yi bulduğunu belirten Topuz, Empero olarak yeni yatırımla sadece kendilerinin 800 olan istihdam sayısını 1.200’e çıkaracaklarını açıkladı.

Konkordatolu firmaların tedarikçileri zorlanıyor

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Bekir Topuz, bir grup gazeteci ile sektör ve firmasına yönelik düzenlediği sohbet toplantısında konkordatoların sektörde endişeye neden olduğunu anlattı. Konkordatoların en önemli sebebinin firmaların banka borçları olduğunu kaydeden Topuz, zamanında yüzde 20 faizle alınan kredilerin yüzde 50’lere çıktığını hatırlattı. Topuz, “Şu anda konkordato ilan edenlerin hepsinin bankalara borcu var ve bunun da ana sebebi banka faizleri. Yüzde 50’lik faizlerle bir firmanın ayakta durması mümkün değil. Sanayici yüzde 15-20 kârla, yüzde 50 faiz nasıl ödeyecek?” diye sordu. Topuz, bir firma konkordato ilan ettiğinde ona ürün veren ve parasını bekleyen tedarikçi firmaların zor duruma düştüğünü vurguladı.