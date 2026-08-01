Otobüs şirketleri ikramları kıstı! Yakında paralı olacak!

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Bir zamanlar dondurmadan keke kadar birçok ücretsiz ikramın sunulduğu şehirlerarası otobüs yolculuklarında yeni bir dönem başlayabilir. Artan işletme maliyetleri karşısında zorlanan otobüs firmaları, önce ücretsiz ikramları azaltmaya başladı. Sektör temsilcilerine göre sıradaki adım ise uçaklarda olduğu gibi su ve meşrubat gibi ürünlerin ücretli satılması olabilir.

Kek-bisküvi ikramı kalktı

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, şehirlerarası otobüs firmalarının önemli bir bölümü maliyetleri düşürmek amacıyla kek ve bisküvi ikramını sonlandırdı.

Eskiden dondurma gibi farklı ikramlar sunan firmaların büyük kısmı artık yalnızca çay, kahve ve meşrubat servisi yapıyor.

Artan giderler nedeniyle ücretsiz ikramların kapsamının daralmaya devam edebileceği belirtiliyor.

Akaryakıt, köprü ve otoyol giderleri bel büküyor

Kars Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Mustafa Kıransal, sektörün ağır maliyet baskısı altında olduğunu söyledi.

Kıransal, mazot fiyatlarının yaklaşık 80 liraya ulaştığını, Kars-İstanbul hattında yalnızca köprü ve otoyol ücretlerinin 5 ila 6 bin lirayı bulduğunu belirtti.

Lastik fiyatlarının 30 bin liraya, motor yenileme maliyetinin ise 600 bin liraya kadar çıktığını ifade eden Kıransal, bu şartlarda ücretsiz ikramların sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

"Su bile parayla satılabilir"

Türkiye Otobüs İşletmecileri Federasyonu (TOFED) Malatya Şube Başkanı ve Malatya Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Eyüp Fatih Bay da benzer uyarılarda bulundu.

Bay, artan maliyetler ve düşük yolcu sayısı nedeniyle firmaların zorlandığını belirterek, uçaklarda olduğu gibi otobüslerde de ücretli ikram döneminin başlayabileceğini söyledi.

"Otobüslerde suyu parayla satarlarsa kimse şaşırmasın" diyen Bay, ücretsiz ikramların giderek azalacağını ifade etti.

Bilet satış komisyonları da tepki çekiyor

Sektör temsilcileri, yalnızca akaryakıt ve bakım giderlerinin değil, çevrim içi bilet satış platformlarının aldığı komisyonların da maliyetleri artırdığını savunuyor.

Eyüp Fatih Bay, bazı seyahat uygulamalarının yaklaşık yüzde 13 komisyon aldığını ve bilet gelirlerini firmalara yaklaşık 20 gün sonra aktardığını belirterek bunun da nakit akışını olumsuz etkilediğini söyledi.

Ücretsiz ikram dönemi bitiyor mu?

Sektör temsilcilerine göre yükselen akaryakıt, otoyol, köprü, terminal, bakım ve personel maliyetleri otobüs işletmecilerini yeni tasarruf arayışlarına yöneltiyor.

Bu nedenle önümüzdeki dönemde ücretsiz ikramların daha da azaltılması, bazı yiyecek ve içeceklerin ise ücretli olarak sunulması ihtimali güçleniyor.

Şimdilik sektör genelinde zorunlu bir uygulama bulunmasa da, maliyet baskısının devam etmesi halinde şehirlerarası otobüs yolculuklarında ücretsiz ikram anlayışının önemli ölçüde değişebileceği değerlendiriliyor.