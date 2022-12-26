Otokar, İtalya'dan 34,2 milyon avroluk sipariş aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teslimatların 2023 yılının ikinci yarısında başlaması ve partiler halinde 2024 yılının ilk yarısı içinde tamamlanması planlanıyor.

Siparişlerden 58 adedi İtalya’nın Toskana bölgesine teslim edilecek. 28 adet orta boy Doruk otobüs ve 30 adet doğal gazlı Kent otobüs, İtalya’nın Tiren Denizi kıyı bölgesindeki tüm taşımacılığı üstlenen önde gelen taşımacılık operatörü Autolinee Toscane firması filosunda hizmet edecek.

90 adet doğal gazlı Kent otobüs ise İtalya’nın güney bölgesi Puglia’ya ihraç edilecek.

Araçlar Puglia Bölgesi Ulaştırma Dairesi (Regione Puglia Dipartimento Mobilita) bünyesinde yolcu taşımacılığı hizmeti sunacak.

Otokar’ın on binlerce aracı başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanında 50’den fazla ülkede hizmet veriyor. Otokar’ın 10,8 metre uzunluğundaki doğal gazlı Kent CNG otobüsleri, modern iç ve dış görüntüsü, çevreci motoru, alçak taban girişi, yüksek yolcu kapasitesi, üstün yol tutuşu ve güçlü klimasıyla dikkati çekiyor.

ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunan araç, aynı zamanda toplu ulaşımda üst düzey konfor vadediyor.

Otokar'ın kullanıcı beklentileri doğrultusunda ürettiği ve yurt dışına Vectio ismiyle sunulan 9 metrelik orta boy Doruk otobüsleri de iç ve dış modern görüntüsü, güçlü motoru, yol tutuşu ve üstün çekiş performansının yanı sıra düşük işletme giderleriyle ön plana çıkıyor.

Doruk otobüsleri, büyük ve geniş camları, ferah iç hacmi ve standart sunulan kliması ile yolculara rahat ve keyifli bir yolculuk yaşatıyor.