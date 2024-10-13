Otomobil alımında yeni vergi düzenlemesi!

Savunma yatırımlarına ek kaynak sağlayacak, Savunma Sanayii Destekleme Fonu için yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Düzenleme kapsamında yeni vergi teklifleri de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu.

Bu düzenlemeler kapsamında araç alım-satım işlemlerinde de vergi oranları bir kez daha değişiyor.

Katkı payı değişiyor

Buna görei ilk defa tescili yapılacak araçlarda katkı payı 3 bin liraya, ikinci el araçlarda bin 500 liraya yükseldi.

Öte yandan yeni düzenlemeler arasında noter ücretleri de var. Buna göre noterde işlem başına 75 liralık yeni bir vergi gelebilir.