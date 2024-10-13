Otomobil alımında yeni vergi düzenlemesi!
Hükümet savunmaya yönelik yatırımlar için ek kaynak arayışına girerken, bu kapsamda bir dizi yeni düzenlemeyi de hayata geçiriyor. Tartışmaların odağındaki yeni düzenleme ile araç alım ve satışındaki katkı payı da değişecek. Buna göre, katkı payı sıfır araçlarda 3 bin lirayı, ikinci el otomobillerde ise bin 500 lirayı bulacak.
Savunma yatırımlarına ek kaynak sağlayacak, Savunma Sanayii Destekleme Fonu için yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Düzenleme kapsamında yeni vergi teklifleri de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu.
Bu düzenlemeler kapsamında araç alım-satım işlemlerinde de vergi oranları bir kez daha değişiyor.
Katkı payı değişiyor
Buna görei ilk defa tescili yapılacak araçlarda katkı payı 3 bin liraya, ikinci el araçlarda bin 500 liraya yükseldi.
Öte yandan yeni düzenlemeler arasında noter ücretleri de var. Buna göre noterde işlem başına 75 liralık yeni bir vergi gelebilir.