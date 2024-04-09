Otomobil ithalatı arttı: Avrupa limanları 'otoparka' dönüştü

Otomobil üreticileri ve distribütörler, satışlardaki yavaşlama ve nakliye konusunda yaşanan aksaklıklar ile mücadele ederken ithal araçlar Avrupa limanlarını "otoparklara" dönüştürdü.

Financial Times'ta yer alan habere göre, liman ve otomobil endüstrisi yöneticileri, yaşanan yığılmanın nedenlerinden biri olarak Çin menşeli elektrikli otomobillerin yarattığı birikmeyi gösterdi. Limanlarda yaşanan yığılmanın nedenleri arasında bazı şirketlerin nakliye siparişi vermeden nakliye teslim yerlerini rezerve etmesi ve lojistik desteğin yetersizliği yer aldı.

Avrupa'nın en işlek limanı olan Antwerp-Bruges Limanı "Otomobil distribütörlerinin, araçlarını bayilerinde saklamak yerine limanı otopark olarak kullanması" sebebiyle "sıkışlıkla" mücadele ediyor.

Sektör yöneticilerine göre, bazı Çin markalı elektrikli araçlar 18 aya kadar Avrupa limanlarında bekletilirken, bazı limanlar ise ithalatçılardan ileriye dönük nakliye kanıtı sunmalarını istedi.

Çin Binek Otomobil Birliği Genel Sekreteri Cui Dongshu, "Avrupa pazarlarında iç nakliye [Çinli elektrikli araç markaları için] zor" açıklamasında bulundu.

Markaların "satış sonrası" hizmetlerini geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan Dongshu, "Kendimizi olumsuz bir duruma sokacak olan gerilla savaşı benzeri otomobil ihracatını değiştirmemiz gerekiyor" dedi

Avrupa'nın ikinci en yoğun araç limanı olan Almanya'nın Bremerhaven limanında terminal işleten BLG Logistics, Almanya federal hükümetinin geçen yıl Aralık ayında elektrikli araç alımlarını sübvanse etmeyi durdurmasının ardından tesislerinde daha uzun bekleme süreleri yaşadıklarını söyledi.

Çin'in 2023 yılındaki otomobil ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 58 artarak araç pazarının önemli ölçüde yeniden şekillenmesine yol açtı.

Bu yılın ilk iki ayında Çin'in araçlarının en çok ihraç edildiği ülkeler arasında Belçika, İngiltere, Almanya ve Hollanda yer aldı.

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, "kapasite fazlası" suçlamalarına ilişkin "temelsiz" iddialar olduğunu söyledi.