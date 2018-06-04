Otomobil ve hafif ticari araçta sert düşüş

04 Haziran 2018

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) mayıs ayına ilişkin 'otomobil ve hafif ticari araç pazarı' rakamlarını paylaştı. Mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 14,83 oranında azalma gösterdi.

Pazarda en büyük gerileme yüzde 20,87 ile hafif ticari araçta görülürken, otomobil satışlarında da yüzde 13'lük bir kayıp yaşandı. Bu dönem iki türde de toplam 72 bin 755 araç satıldı. Bu rakam geçtiğimiz yıla göre yüzde 13 binlik bir azalmaya işaret ediyor.

İlk 5 aylık rakamlara bakıldığında ise, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,78 azalarak 302 bin 311 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı ilk beş ayında ise 317 bin 500 adet toplam pazar gerçekleşmişti.