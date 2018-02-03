Otomobilde dizel tercihi hız kesmiyor

03 Şubat 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre trafiğe kayıtlı araç sayısını yıl sonu itibarıyla 22 milyon 218 bin 945'e ulaştı. Bu taşıtların yüzde 54'ünü otomobiller oluşturdu.

Otomobiller arasında benzinli araçların oranı 2017 itibarıyla yüzde 25,9 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu oran 2016'da yüzde 26,8 düzeyindeydi. Benzinli otomobillerin sayısı 2016'da 3 milyon 31 bin 744 iken geçen yıl sonu itibarıyla 3 milyon 120 bin 407 oldu.

LPG'li otomobillerin sayısı söz konusu dönemde 4 milyon 439 bin 631'den 4 milyon 616 bin 842'ye çıktı ancak bu araçların toplam otomobiller içindeki payı yüzde 39,2'den yüzde 38,4'e geriledi.

Tüketicilerin benzinli ve LPG'li otomobil tercihindeki gerilemeye karşın, dizel araçların sayısı ve oranı ise arttı.

Dizel araçların 2016 sonunda yüzde 33,6 olan payı, geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 35,4'e yükseldi. 2016 yılında trafikte 3 milyon 803 bin 772 dizel araç varken geçen sene sonunda bu rakam 4 milyon 256 bin 305'e ulaştı.

Benzinli otomobilleri sayı bakımından 2014'te geride bırakan dizel otomobiller ile LPG'li otomobiller arasındaki fark da kapanmaya başladı.

"Hibrit ve elektrikli araçlara yönelim"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, dünyada dizel otomobillerin yasaklanması yönünde bir eğilim olduğunu belirterek, çevre kirliliğinin artması ve insan sağlığının öneminin pek çok ülkeyi bu kararı almaya yönlendirdiğini söyledi.

Almanya'da Stuttgart İdari Mahkemesinin eski dizel araçların trafiğe çıkmasının yasaklanabileceği yönünde karar verdiğini hatırlatan Erkoç, Çin, İngiltere, Fransa, Norveç ve Hindistan gibi ülkeler başta olmak üzere pek çok ülkenin de dizel ve benzinli araçlara yasak getirmeyi planladığını anlattı.

Erkoç, dünyanın en büyük otomotiv pazarına sahip Çin'in, şirketlerin elektrikli araç geliştirme çabalarını hızlandırmaya yönelik teşvik oluşturmayı amaçladıklarını açıkladığına işaret ederek, "İngiltere ve Fransa, 2040 yılından itibaren dizel ya da benzinli araç satışlarına sınırlama getirecek. Yine bir diğer dev otomobil pazarına sahip olan Hindistan, 2030 yılına kadar ülkede satılan her otomobilin elektrikli motora sahip olması gerektiğini duyurdu. Görüldüğü gibi gelişmiş ülkelerde tamamen elektrikli ve hibrit araca yönelme çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye'de dizel otomobil kullanımının, hem alışkanlık hem de benzine göre daha az yakıt tüketimi olması nedeniyle artığına dikkati çeken Erkoç, Türkiye'de de elektrikli ve hibrit araçların ilerleyen dönemlerde yaygınlaşacağını düşündüğünü belirtti.

Erkoç, Türkiye'nin otomobili için çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu otomobil de elektrikli ve hibrit olacak. 2019'da prototipinin yapılacağı ve 2021'de de satışı planlanan Türkiye'nin otomobili için şimdiden binlerce başvuru olduğu açıklandı. Bu da demek oluyor ki biz de hızla dünyadaki bu eğilim içinde yerimizi alacağız. Ülkemizde de hibrit araçların sayısı çoğalacak, mazotlu araçların sayısı azalacak."

Kaynak: AA