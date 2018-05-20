Otomotiv borsada ralli yaptı

Borsa İstanbul’da otomotiv sektörü şirketlerinin toplam net karı yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36.2 artarak 836,7 milyon liraya ulaştı.

Borsa İstanbul’da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2018’in ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklamış olan 8 şirketin toplam net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36.2 artarak 836 milyon 727 bin liraya yükseldi.

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin 4’ü yılın ilk çeyreğinde, 2017’nin aynı dönemine göre karını artırırken, 2’si de zararını azalttı. Finansal sonuçlarını açıklayan şirketlerden 2’si ise aynı dönemde net kar anlamında olumsuz performans sergiledi.

Ford Otosan 432,3 milyon lirayla en yüksek kar açıklayan şirket olurken, kârını önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 187 artıran Doğuş Otomotiv, bu dönemde en iyi performans gösteren otomotiv şirketi oldu. Yılın ilk çeyreğinde 81,3 milyon lira kâr açıklayan Doğuş Otomotiv, 2017’nin aynı döneminde 28.3 milyon lira net kâr açıklamıştı.

Otomotiv şirketleri arasında, en yüksek net kar sıralamasında Ford Otosan’ı 325 milyon lira ile Tofaş Türk Otomobil Fabrikası (Tofaş) takip etti. En yüksek kar açıklayan ilk iki şirketin Koç Holding bünyesinden olması dikkati çekerken, Holding çatısındaki diğer otomotiv şirketlerinden Türk Traktör 56.2 milyon lira kar, Otokar ise 27.7 milyon lira zarar açıkladı.