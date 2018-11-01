"Otomotiv sektörüne hayati destek"

01 Kasım 2018

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, ÖTV ve KDV indirimlerine ilişkin olarak, "Alınan bu isabetli kararları otomotiv sektörü için hayati bir destek olarak nitelendiriyoruz." dedi.

OSD'den yapılan açıklamaya göre döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar sonrasında yılın ikinci yarısından itibaren yaşanan ekonomik gelişmeler otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi. Yıla 1 milyon adet hedefiyle başlayan Türk otomotiv sektörü, yaşanan gelişmeler ışığında hedeflerini aşağı yönlü revize etmek durumunda kaldı.

İç pazarda yaşanan yavaşlama ile birlikte otomotiv sektörü temsilcilerinin gözü hükümetten gelecek iç pazarda satışı canlandıracak teşviklere çevrildi. Sektörü rahatlatan açıklama ise, başından beri otomotiv sektörünün sorunlarını birinci ağızdan dinleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.

Açıklamada otomotiv sektörüne uygulanan ÖTV ve KDV indirimlerine ilişkin görüşlerine yer verilen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, söz konusu düzenlemeyi 2018 yılına damgasını vuracak, sektöre derin bir nefes aldıran çok pozitif bir gelişme olarak karşıladıklarını belirtti.

Yenigün, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızla yaptığımız görüşmeler doğrultusunda çok hızlı bir şekilde sektöre yaşam enerjisi verecek ÖTV ve KDV indirimlerini içeren bir dizi adımlar atıldı. Alınan bu isabetli kararları otomotiv sektörü için hayati bir destek olarak nitelendiriyoruz. Bizi ilk görüşmeden bu yana can kulağıyla dinleyen ve sektörün tüm sorunlarını büyük bir ciddiyetle ele alan başta Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve bizi can kulağıyla dinleyen bakan yardımcılarımız teşekkürü özellikle bir borç biliyorum. Bakan yardımcılarımız Bülent Aksu ve Osman Dinçbaş ile kurduğumuz kusursuz iletişim, bu çözümün ortaya çıkmasında büyük rol oynamıştır. Ayrıca, bu süreçte vermiş oldukları destek, çözüm odaklı yaklaşımlarla konuları takip ederek sonuçlandırmaları sanayimizin sürdürülebilir rekabetçiliği açısından çok büyük önem arz etmiştir. Kendilerine en içten teşekkürlerimizi sunarız."

Haydar Yenigün, 2 aya yakın bir zamandır Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çok yakın bir çalışma temposu içinde olduklarını aktardı.

Yenigün, Türk otomotiv sanayisinin çatı kuruluşu OSD olarak yaptıkları bu görüşmeleri otomotiv sektöründe faaliyet gösteren STK'larla beraber yürüterek sektörün ortak çözüm bekleyen konuları için tek yürek hareket edebilmiş olmalarının önemini ayrıca vurguladı.

Motor hacmi 1600 cc altında ÖTV matrahı 120 bin TL'ye kadar olan otomobillerde ÖTV'nin 15 puan indirilmesini ve ticari araçlardan alından KDV oranının ise yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesini ise sektörün tam ihtiyacı olan bir karar olarak nitelendiren Yenigün, ister yeni bir otomobil ister yeni bir ticari araç satın almayı düşünen için harika bir fırsat yaratan bu önemli adımın aynı zamanda sektörde oluşan stokları eritmek için nokta atışı bir karar olduğunu belirtti.

Kaynak: AA